قضايا العضل في السعودية.. منح المرأة حق تزويج نفسها وإلغاء وصاية الرجل عليها

انتشر وسم #نصرة_المرأة_بلا_قضايا_عضل بين المستخدمين السعوديين على موقع تويتر للمطالبة بإصدار قوانين تنهي معاناة النساء السعوديات مع القضايا التي يتضررن لخوضها من أجل اكتساب حقهن في اختيار أزواجهن.

"قضايا العضل" هو الاسم الذي يطلقه السعوديون على الحالات القانونية التي ترغب فيها النساء الزواج من رجال يرفضهم أولياء أمورهن عادة لأسباب مالية او قبلية.

وتكفل المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية المتبع في السعودية الحق للنساء لتزويج أنفسهن إلا أن ذلك لا يمنع انتشار قضايا العضل كحل وحيد للكثير من السعوديات.

ما المقصود بالعضل؟

كلمة "عضل" تعني لغويا الحجب والمنع، في حين تستخدم في المملكة العربية السعودية للإشارة إلى "دعاوى العضل" التي ترفعها النساء لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن.

وطبقاً لإحصاءات وزارة العدل السعودية، شهدت المحاكم بالمملكة 750 قضية عضل في المتوسط سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وطالب المغردون بوضع حد قانوني لانتشار تلك القضايا.

#نصره_المراه_بلا_قضايا_عضل

كيف ترفع المرأه قضية عضل وهي ساكنه مع ولي امرها بنفس البيت !

قوانين غير منطقيه وغير منصفه حق المرأه

متى تعاملون المرأه على انها إنسانه بالغه وهي حره في قراراتها بالزواج ! أين تمكين المرأه !!! قضايا العضل تسبب تصادم ومشاكل للبنت مع اهلها !! — ANGEL🦋 (@ALENEZII69) December 16, 2019

#نصرة_المراه_بلا_قضايا_عضل



سقطت ولاية الذكور على الإناث في السفر، هل انهار العالم وهربنا جميعا من بيوتنا بعد اتخاذ هذا الإجراء؟ أبدا مازالت الحياة الأسرية طبيعية، فليتم الإسراع إذن بإسقاط ولاية أمر الذكور في زواج المرأة الراشدة دعما لحقوق المرأة — ala 🇸🇦 (@alta9089) December 16, 2019

#نصره_المراه_بلا_قضايا_عضل

#نصره_المراه_بلا_قضايا_عضل

ليه لازم تظهر المرأة عندنا على انها ناقصة وتحتاج ولي ذكر يدير شؤونها ، هل هذا سوء تقدير لبناتنا وتنقيص بهم ! — B11 (@dr_NoOne18) December 21, 2019

وأعلنت السعودية خلال العام الجاري عن سلسلة تعديلات لتخفيف قيود الوصاية على المرأة السعودية. وسمحت لهن بالسفر وبإصدار وثائق دون شرط موافقة وليهن.