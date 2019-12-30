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إيران تحتجز ناقلة في الخليج وتتهمها بتهريب أكثر من مليون لتر من الوقود

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بقلم:  Euronews 
إيران تحتجز ناقلة في الخليج وتتهمها بتهريب أكثر من مليون لتر من الوقود
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أ ب - Marcos Moreno
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قالت قناة العالم الإيرانية نقلاً عن وكالة أرنا الرسمية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز اليوم الاثنين ناقلة نفطية "كانت تهرب مليون و312 ألف لتر من الوقود" قرب جزيرة أبو موسى في الخليج.

ونقلت الوكالة عن قائد بالحرس الثوري تأكيده إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 16 شخصاً جميعهم من ماليزيا كما تم ضبط 312 ألف لتر من الوقود التي قالت الوكالة إنه مُهرب.

وقالت الوكالة إن السفينة هي السادسة التي يتم توقيفها بسبب تهريب النفط.

وأعلنت إيران احتجاز سفينة أجنبية أخرى في أغسطس – آب الماضي كانت تنقل 700 ألف لتر من الوقود بمياه الخليج.

كما احتجز الحرس الثوري ناقلة بريطانية بمضيق هرمز في يونيو – حزيران وقالت طهران آنذاك إن الناقلة "لم تحترم القانون البحري الدولي".

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