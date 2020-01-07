بومبيو لن يترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في 2020

ذكر مصدر أمريكي الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لن يترشح لمقعد كنساس في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا العام. والتقى بومبيو برئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الإثنين في مقر الكونغرس "حيث قال أنه لن يترشح لمجلس الشيوخ"، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من ماكونيل لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن ماكونيل "يعتقد أن بومبيو يقوم بعمل رائع كوزير للخارجية وهو الرجل المناسب الذي تحتاجه البلاد لهذا المنصب في الوقت الحالي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ماكونيل حاول أن يقنع بومبيو البالغ من العمر 56 عاما بالترشح لمجلس الشيوخ خلال العام الماضي لتعزيز فرص حصول الجمهوريين على المقعد الذي أصبح شاغرا بعد إعلان السناتور بات روبرتس تقاعده.