شاهد: الفيلة تتصدر المهرجان البوذي في سريلانكا

تصدرت الفيلة الاحتفالات الخاصة بالمهرجان البوذي في سريلانكا. وقام أحد الفيلة برشّ نفسه بالماء أمام معبد كيلانيا قبل انطلاق الاحتفالات. وبهذه المناسبة أشرف المنظمون على الاحتفالات بإضاءة الشموع وتزيين الفيلة التي تقدمت موكب المهرجان. وشهدت ساحة المعبد تنظيم حفلة موسيقية حيث رقص المشاركون في الحفل على وقع الطبول التي قُرعت ابتهاجا بالمناسبة. وتلألأت الراقصات في ألبستهن تلألُؤ النجوم.