من يخرج دون بنطال؟ غيرُكم فعلَها في نيويورك وبراغ وشارك في "رحلة مترو دون بنطال"

انطلقت نسخة هذا العام من "رحلة قطار من دون بنطال" في نيويورك وبراغ.

الحدث الذي بدأ إحياؤه عام 2002 ، شارك فيه أشخاص يصعدون القطارات وهم يرتدون فقط ملابسهم الداخلية من السرة إلى الأسفل، وشهد مشاركة 35 شخصاً في براغ في نسخته العشرين.

يقول المنظمون إن الهدف هو لفت نظر الركاب بحيث يتوقفون عن النظر في هواتفهم.

هذه الرحلة ذات الشروط الغريبة بدأت باكتساب شعبية حول العالم، حيث انضم البعض للحدث في مدن أخرى كالعاصمة البريطانية لندن.