في تسجيل صوتي..داعش يعلن عن بدء "مرحلة جديدة" تستهدف إسرائيل

أعلن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية عن بدء "مرحلة جديدة" تستهدف إسرائيل في تسجيل صوتي نُسب للمتحدث باسمه وتناقلته الإثنين حسابات جهادية على تطبيق تلغرام.

وقال المتحدث أبو حمزة القرشي في تسجيل مدته أكثر من 37 دقيقة إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الجديد أبا إبراهيم الهاشمي القرشي "عزم على مرحلة جديدة ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين".

وقال "لا زالت عيون أجناد الخلافة في كل مكان على بيت المقدس"، متعهداً بهجمات كبيرة "في قادم الأيام".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحة التسجيل مباشرة إلا أنه جرى نشره على حسابات تعود للتنظيم المتطرف على تطبيق تلغرام.

ودعا التنظيم المتطرف إلى إفشال "صفقة القرن" في إشارة إلى خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المفترض أن يعلن عنها قريباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية تعيين أبا ابراهيم الهاشمي القرشي ليخلف زعيمه السابق أبو بكر البغدادي الذي قتل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفقد التنظيم المتطرف العام الماضي كافة المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق وطبق فيها قواعده المتشددة، إلا أن خلاياه النائمة لا تزال ناشطة في البلدين، كما في دول أخرى في المنطقة العربية وفي إفريقيا وآسيا.

ويحافظ التنظيم على تواجده في منطقة سيناء المصرية وعادة ما يتبنى هجمات ضد الجنود المصريين.

وتبنى التنظيم الذي استهدف دولاً عدة خلال السنوات الماضية، مرات معدودة هجمات في إسرائيل.