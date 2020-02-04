شاهد: كارثة تشرنوبل تمنع مدينة بريبيات الأوكرانية من إحياء ذكرى تأسيسها الـ50

كان من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء الذكرى الـ 50 لتأسيس مدينة بريبيات الأوكرانية وأن يحتفل سكانها بهذه المناسبة. إلا أن المدينة التي تم تأسيسها في الرابع من فبراير/شباط من العام 1970 تحولت إلى مدينة للأشباح منذ أعوام ولا تزال حتى يومنا هذا مدينة حزينة بعد أن أجبرت الحكومة السوفييتية في العام 1986 وعقب وقوع انفجار المفاعل النووي في مدينة تشرنوبل (التي تقع قرب المدينة) على إجلاء أكثر من 70 ألف من سكانها إلى خارج المدينة.

ولا يزال نهر بريبيات يعاني من أثار الإشعاع النووي لمروره في منطقة تشرنوبل المحظورة.