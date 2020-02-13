شاهد: طبقة سميكة من زبد البحر تغطي سواحل الجزر البريطانية

عندما ضربت العاصفة سيارا الجزر البريطانية برياح قوية وأمطار هذا الأسبوع ، فوجئ سكان مقاطعة كورنوال الجنوبية الغربية بالعثور على الشاطئ مغطى بطبقة سميكة من زبد البحر تشبه إلى حد كبير الثلوج أفرزها البحر الايرلندي بداية الأسبوع.
عندما ضربت العاصفة سيارا الجزر البريطانية برياح قوية وأمطار هذا الأسبوع ، فوجئ سكان مقاطعة كورنوال الجنوبية الغربية بالعثور على الشاطئ مغطى بطبقة سميكة من زبد البحر تشبه إلى حد كبير الثلوج أفرزها البحر الايرلندي بداية الأسبوع.
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