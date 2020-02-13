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شاهد: طبقة سميكة من زبد البحر تغطي سواحل الجزر البريطانية

عندما ضربت العاصفة سيارا الجزر البريطانية برياح قوية وأمطار هذا الأسبوع ، فوجئ سكان مقاطعة كورنوال الجنوبية الغربية بالعثور على الشاطئ مغطى بطبقة سميكة من زبد البحر تشبه إلى حد كبير الثلوج أفرزها البحر الايرلندي بداية الأسبوع.

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