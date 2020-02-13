شاهد: طبقة سميكة من زبد البحر تغطي سواحل الجزر البريطانية

عندما ضربت العاصفة سيارا الجزر البريطانية برياح قوية وأمطار هذا الأسبوع ، فوجئ سكان مقاطعة كورنوال الجنوبية الغربية بالعثور على الشاطئ مغطى بطبقة سميكة من زبد البحر تشبه إلى حد كبير الثلوج أفرزها البحر الايرلندي بداية الأسبوع.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox