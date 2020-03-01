13 ألف مهاجر على الأقل يحتشدون على الحدود بين تركيا واليونان

وصل نحو ألفي مهاجر على الأقل الأحد إلى الحدود اليونانية التركية بهدف محاولة العبور إلى أوروبا في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فتح حدود بلاده أمامهم. وعبر المهاجرون القادمون من اسطنبول وبينهم سوريون وعراقيون وأفغان، حقولا سيرا على الأقدام خلف بعضهم البعض باتجاه معبر بازاركولي الحدودي (أو معبر كاستانييس من الجانب اليوناني)، وبينهم ونساء وأطفال.

وقالت الأمم المتحدة إن عد المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود التركية اليونانية منذ الجمعة قد بلغ نحو 13 ألف مهاجر. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن "آلاف المهاجرين، وبينهم عائلات وأطفال، يقضون ليلة باردة على الحدود بين تركيا واليونان".

وأضافت المنظمة الأممية "بحلول مساء السبت لاحظ موظفونا الذين يعملون على طول الحدود البالغ طولها 212 كيلومترا بين تركيا واليونان وفي العاصمة ما لا يقل عن 13 ألف شخص محتشدين عند نقاط العبور الحدودية الرسمية في بازاركول وإيبسالا ومعابر متعددة أخرى غير رسمية".

وأشارت الوكالة إلى أنها رصدت "مجموعات من عشرات الأشخاص وأخرى من أكثر من ثلاثة آلاف". وقال لادو غفيلافا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تركيا في بيان "عدد المهاجرين الذين يعبرون أدرنة نحو الحدود ارتفع خلال اليوم مع وصول سيارات وحافلات من اسطنبول". وأضاف "معظم المهاجرين هم من الرجال، لكننا نرى أيضا مجموعات تضم عائلات مع أطفال صغار".

ولفت غفيلافا إلى أن منظمة الهجرة توزع الطعام وامدادات أساسية آخرى، لكن مع انخفاض درجات الحرارة "نحن قلقون بشأن الأشخاص الضعفاء".

وأعرب الاتحاد الأوروبي السبت عن "قلقه" إزاء الوضع، معلناً استعداده لتقديم مساعدة إضافية لليونان وبلغاريا الحدوديتين مع تركيا.

وأطلقت قوات الأمن اليونانية السبت قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المهاجرين من عبور الحدود. ووقعت اشتباكات بين الطرفين حيث قام المهاجرون برمي الحجارة على القوات اليونانية.

وصباح الأحد، شاهد مراسلو فرانس برس مجموعة صغيرة من رجال يرمون الحجارة نحو سيارة شرطة يونانية كانت تقوم بدورية في الجانب الآخر من الحدود.

وتريد تركيا من خلال قرار فتح حدودها الضغط للحصول على دعم غربي لها في سوريا حيث تكبدت خسائر كبيرة هذا الأسبوع.

و هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بالسماح لآلاف اللاجئين بالتوجّه إلى أوروبا بينما حذّر من أن دمشق "ستدفع ثمن" هجوم أودى بأكثر من 30 جنديًا تركيًا في سوريا.