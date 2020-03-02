إردوغان يحذر من تدفق "ملايين" المهاجرين إلى أوروبا

أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الإثنين أن وفداَ من كبار مسؤولي الاتحاد سيزورون الحدود اليونانية غداً الثلاثاء إثر انفجار ازمة المهاجرين بعد سماح تركيا لهم بعبور حودها باتجاه أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد حذّر اليوم من أن "ملايين" المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون إلى أوروبا، في وقت كثّف ضغوطه على الدول الغربية بشأن النزاع السوري.

وبعدما فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين لمغادرة أراضيها باتّجاه أوروبا الأسبوع الماضي، "عبر مئات الآلاف وسيصل العدد قريبا إلى ملايين"، بحسب ما أفاد إردوغان في تصريحات متلفزة، رغم أن التقارير الصادرة عن حرس الحدود في اليونان تحدثت عن أعداد أقل بكثير حتى الآن.

والجمعة، قام إردوغان بـ"فتح الأبواب" للمهاجرين لمحاولة الدخول إلى اليونان وبلغاريا العضوين في الاتحاد الأوروبي المحاذيتين لبلاده، في مسعى للضغط على الاتحاد والحصول على دعمه في العملية العسكرية في سوريا.

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل، بعدما تحدثت أنقرة عن توجه "ملايين" المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي "قريباً".

وصرح ستيفن سيبرت للصحافيين في برلين "نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه" مضيفاً أنه إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين.