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العالم

وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
Virus Outbreak Spain
Virus Outbreak Spain   -   حقوق النشر  Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 167 ألفاً و500 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من مساء الإثنين. وتوفّي 167 ألفاً و594 شخصاً من أصل أكثر من مليونين و437 ألفاً و170 مصاباً تمّ إحصاؤهم رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19.