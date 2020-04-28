شاهد: شوارع موسكو خالية من مظاهر الحياة والسبب كورونا

أظهرت صور، إلتقطتها طائرة بدون طيار، شوارع العاصمة الروسية موسكو خاوية على عروشها، شوارع ممتدة وأنهج مهجورة وفارغة تماما من البشر وسط تخوّفات المواطنين من انتشار جائحة كوفيد-19.

حتى الساحة الحمراء، التي تعتبر واحدة من أبرز الأماكن السياحية في روسيا، حيث تقام فيها الاحتفالات العسكرية والدينية والترفيهية، أظهرتها الصور الملتقطة من الطائرة، وهي خالية من روّادها سواء كانوا من الروس أو الأجانب.

يشار إلى أن روسيا سجّلت حتى الآن 87.147 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و794 حالة وفاة.