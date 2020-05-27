هذا ما فعله فيروس كورونا بروزنامة المنافسات الرياضية

بعدما أدى فيروس كورونا المستجد الى فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية، وصلت الى حد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وكأس أوروبا لكرة القدم، بدأت الحياة تعود تدريجيا الى الملاعب لكن من دون جمهور مع الالتزام بشروط صحية صارمة.

في ما يلي أبرز الأحداث التي تأثرت بالفيروس الذي تسبب حتى الثلاثاء 26 أيار/مايو بوفاة نحو 349 ألف شخص من أصل أكثر من نحو 5,6 ملايين إصابة معلنة.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، ان الدورة ستقام بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021، على ان تقام دورة الألعاب البارالمبية (لذوي الحاجات الخاصة) بين 24 آب/أغسطس والخامس من أيلول/سبتمبر.

وكانت الألعاب مقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020 قبل ان تقرر اللجنة والحكومة تأجيلها. وأكد مسؤولون يابانيون ان الدورة ستحتفظ باسمها "طوكيو 2020".

وحذر مسؤولون يابانيون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، من احتمال إلغاء الدورة بالكامل، في حال عدم السيطرة على تفشي الوباء بحلول موعدها الجديد.

* بات الدوري الألماني أول بطولة كبرى تعاود نشاطها في 16 أيار/مايو بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا ألمستجد.

وترافقت هذه العودة مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يتعلق بتمارين الأندية والمنافسات وتصرفات اللاعبين وأفراد الجهاز الفني خارج الملعب.

ويمنع البروتوكول المصافحات بين اللاعبين أو الاحتفالات بالأهداف بالشكل المعهود، والتعقيم المتكرر للكرات. كما طلب من المتواجدين على مقاعد البدلاء وضع الكمامات الواقية.

وحدد الاتحاد الرابع من تموز/يوليو موعدا لإقامة نهائي كأس ألمانيا.

* أجازت الحكومة الإسبانية في 23 أيار/مايو لرابطة الدوري، استئناف المنافسات من دون جمهور اعتبارا من أسبوع الثامن من حزيران/يونيو.

وأعرب رئيس الرابطة خافيير تيباس عن أمله في انطلاق المنافسات اعتبارا من 11 حزيران/يونيو، علما بأن الرابطة أجازت للأندية بدءا من 18 أيار/مايو، القيام بتمارين جماعية على ألا تتعدى المجموعات عشرة لاعبين كحد أقصى.

وعلقت منافسات الدرجتين الأولى والثانية منذ منتصف آذار/مارس حتى إشعار آخر، علما بأن الدرجة الثالثة (أعلى درجة غير احترافية) كانت قد خضعت لهذا الإجراء سابقا.

وأعلنت الرابطة في 10 أيار/مايو تسجيل خمس إصابات بالفيروس بين لاعبي أندية الدرجتين الأولى والثانية.

وسجلت إصابات في أندية مثل فالنسيا وألافيس وإسبانيول بالفيروس الذي تسبب بوفاة الرئيس السابق لريال مدريد لورنزو سانز عن 76 عاما.

وأرجأ الاتحاد نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل.

* يسير الدوري الإيطالي على خطى نظيره الألماني بعدما أبدت الأندية في 13 أيار/مايو رغبتها في استئناف الموسم في 13 حزيران/يونيو.

لكن هذا الموعد يرتبط بموافقة حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الذي أعلن تمديد تعليق النشاطات الرياضية الى 14 حزيران/يونيو.

وأعلن الاتحاد الايطالي تمديد نهاية الموسم الحالي الى تاريخ 20 آب/أغسطس كحد أقصى.

وأعلنت أندية عدة تسجيل إصابات في صفوفها، مثل بارما وتورينو وفيورنتينا وسمبدوريا، بعدما سجل الأمر نفسه لدى فيورنتينا، يوفنتوس، أتالانتا، هيلاس فيرونا، وبريشيا.

* تأمل رابطة الدوري الإنكليزي في استئناف الموسم منتصف حزيران/يونيو، لكنها لم تحدد موعدا لذلك. وتوصلت الرابطة مع الأندية الى اتفاق بشأن البروتوكول الصحي في 18 أيار/مايو، ما أتاح استئناف التمارين بعد ذلك.

وفي 11 ايار/مايو سمحت الحكومة البريطانية بإقامة المنافسات الرياضية اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو لكن من دون جمهور.

وفي 24 منه، أجازت للأندية استئناف التمارين بشكل يسمح بالاحتكاك البدني بين اللاعبين.

وتم تعليق المنافسات اعتبارا من منتصف آذار/مارس بعد إعلان نادي أرسنال إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا، بينما أكد تشلسي إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون-أودوي. كما أعلن نادي وست هام في 28 آذار/مارس، ان ثمانية من لاعبيه وضعوا في الحجر بعدما ظهرت عليهم عوارض الفيروس.

وفي 10 أيار/مايو، كشف برايتون عن تسجيل حالة إصابة ثالثة بين لاعبيه.

وأعلنت رابطة الدوري تسجيل ثماني حالات إصابة في صفوف الأندية بعد جولتين من الفحوص.

* أعلنت الحكومة الفرنسية في 28 نيسان/أبريل أن منافسات دوري كرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية لا يُمكن ان تستأنف قبل أيلول/سبتمبر، ما دفع رابطة الدوري بعد يومين لإعلان التوقيف النهائي للموسم، وتتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب.

وكانت الرابطة قد أرجأت نهائي مسابقة كأس الرابطة من الرابع من نيسان/أبريل الى موعد لم يحدد بعد.

* اتخذت دول عدة قرارات مرتبطة بعودة المنافسات من عدمها، مثل الجمهورية التشيكية اعتبارا من 23 أيار/مايو، الدنمارك (28 منه)، صربيا (30 منه)، النمسا (الثاني من حزيران/يونيو)، البرتغال (الثالث منه)، بلغاريا (الخامس منه)، كرواتيا (السادس منه)، تركيا (12 منه)، النروج (16 منه)، روسيا (21 منه)، وكرواتيا (30 أيار/مايو لمسابقة الكأس، ويستكمل دوري الدرجة الأولى اعتبارا من السادس من حزيران/يونيو) وسلوفينيا (5 حزيران/يونيو).

وفي الثامن من أيار/مايو، انطلق الموسم الجديد من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بعد تأخير نحو شهرين عن موعده الأصلي، وذلك في غياب المشجعين واعتماد تدابير صحية صارمة وتباعدا اجتماعيا بين الفريقين.

* بعد تأجيل لأكثر من مرة، اتخذت رابطة الدوري البلجيكي "برو ليغ" في 15 أيار/مايو قرار انهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج بروج باللقب بما أنه كان متصدرا بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف البطولة مع تبقي مرحلة واحدة فقط على نهايتها. ولحقت بها اسكتلندا في 18 أيار/مايو مع تتويج سلتيك بطلا للمرة التاسعة تواليا.

* بات الدوري الهولندي في 24 نيسان/أبريل أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر، نظرا الى قرار الحكومة منع التجمعات العامة بما فيها المباريات دون جمهور، وذلك دون تتويج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية.

* اتخذت أندية عدة في أوروبا قرارات بخفض رواتب اللاعبين في ظل توقف إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني. وأوصى الفيفا الأندية واللاعبين بإبرام اتفاقات لخفض الرواتب، وتمديد العقود التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، لما بعد نهاية موسم 2019-2020.

* أجاز مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") في الثامن من أيار/مايو للبطولات والمسابقات التي تعاود نشاطها، زيادة عدد التبديلات خلال المباريات من ثلاثة الى خمسة، وتعليق استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر").

ويعود اعتماد التعديلات لمنظمي البطولات، على ان تبقى سارية حتى نهاية العام 2020، ويبحث لاحقا في احتمال تمديدها الى نهاية 2021.

* أرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) كأس أوروبا من 12 حزيران/يونيو-12 تموز/يوليو 2020، الى 11 حزيران/يونيو-11 تموز/يوليو 2021، على ان تحتفظ باسمها "كأس أوروبا 2020".

كما علّق مسابقتي الأندية (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ") حتى إشعار آخر، وأوقف المباريات القارية الرسمية والودية لمنتخبات الرجال والسيدات.

وأدى إرجاء بطولة الرجال لتأجيل كأس أوروبا للسيدات من 2021 الى 2022.

* أرجأ اتحاد أميركا الجنوبية بطولة كوبا أميركا الى صيف 2021.

* صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قرار الاتحادين القاريين، وأرجأ النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، والتي كانت مقررة أيضا في صيف 2021.

* أعلنت الكاميرون تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي كانت مقررة بين الرابع من نيسان/أبريل و25 منه.

* أرجأ الفيفا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، والمباريات الدولية في حزيران/يونيو.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

* أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) إرجاء مباريات أبرزها التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021، وتأجيل نصف نهائي ونهائي مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد +الكونفدرالية+)، والتي كانت مقررة في أيار/مايو.

* علّق الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي حتى إشعار آخر.

وأعلن الاتحاد القاري أن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 ستنطلق في أيلول/سبتمبر المقبل بعدما كان انطلاقها مقررا في آذار/مارس.

*أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم التي كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل في ولاية تكساس الأميركية، إلى أجل غير مسمى.

* أرجئت المباريات في اليابان، وانطلاق الدوري الصيني الذي كان مقررا في 22 شباط/فبراير.

* ألغت الأرجنتين الدوري المحلي للموسم الحالي، على ان يتم اختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل في وقت لاحق.

* أعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق الهبوط والصعود في الدرجتين الأولى والثانية لمدة خمسة أعوام من أجل حماية الأندية المتضررة ماليا من تداعيات تعليق المنافسات.

* علّقت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة منافسات بطولة "أم أل أس" حتى الثامن من حزيران/يونيو على الأقل، وألغيت المباريات الودية المقررة لمنتخبي الرجال والسيدات.

* أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم في الخامس من أيار/مايو إلغاء الموسم في الدرجتين الأولى والثالثة، علما بأن منافسات الثانية كانت قد انتهت قبل بدء إجراءات الحد من تفشي الفيروس.

* أوقف الاتحاد الأسترالي نشاطه بعدما بات اللعب "مهمة مستحيلة".

* قررت اليونان عدم المضي قدما في الدور الفاصل لتحديد هوية البطل والفرق الهابطة الى الدرجة الثانية، بينما وضعت قبرص حدا للموسم.

* أعلنت طاجيكستان تعليق دوري كرة القدم اعتبارا من 27 نيسان/أبريل، بعدما كانت من دول قليلة تواصل المنافسات، مثل بيلاروسيا وبوروندي وتركمانستان.

* أعلن فيفا تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، الى 18 أيلول/سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 آذار/مارس الى صيف العام الحالي.

* أعلن اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) تعليق كل نشاطاته المقررة.

* أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية في 17 أيار/مايو السماح بعودة النشاط الرياضي اعتبارا من 20 تموز/يوليو. وحدد اتحاد كرة القدم تاريخ 24 تموز/يوليو لاستئناف مسابقاته.

* أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في 29 نيسان/أبريل عودة أنشطته في آب/أغسطس، بعد تعليق منافساته منذ 15 آذار/مارس.

* أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم في 23 آذار/مارس تمديد تعليق المباريات حتى منتصف تموز/يوليو.

* أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم إيقاف نشاطاته حتى أيلول/سبتمبر، بعد توصيات وزارة الشؤون الرياضية وقف الأنشطة.

*أعلن السودان وقف كل النشاطات الرياضية.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط حتى إشعار آخر، وألغت دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل.

*أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية.

* أعلن المغرب سلسلة إجراءات تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلنت تونس في آذار/مارس تعليق النشاطات حتى إشعار آخر.

* أعلنت مصر تعليق النشاطات لأسبوعين على الأقل، في فترة تم تمديدها تباعا حتى نهاية أيار/مايو على الأقل.

* علقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية مختلف الأنشطة.

* مددت الكويت تعليق النشاط الرياضي حتى أيلول/سبتمبر.

* أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف كل النشاطات حتى نهاية شهر رمضان. وحدد اتحاد كرة القدم تاريح 28 أيار/مايو موعدا لعودة بطولة الدوري المحلي.

* علّق الاتحاد العراقي لكرة القدم المباريات بدءا من 11 آذار/مارس، ومدده مرارا، قبل ان يحدد الثالث من تموز/يوليو موعدا مبدئيا للعودة.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كامل النشاط الرياضي.

* أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" تعليقاً "حتى إشعار آخر" للمباريات، بعد تلك التي أقيمت الأربعاء 11 آذار/مارس، في أعقاب تأكيد إصابة لاعبين بالفيروس.

* سجلت إصابة عشرة لاعبين على الأقل في صفوف أندية الـ "ان بي ايه"، أولهم الفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز) الذي شفي لاحقا.

وفي 25 أيار/مايو، أعلن نجل أسطورة فريق نيويورك نيكس السابق باتريك ايوينغ خروجه من المستشفى، بعد ثلاثة أيام من كشف إصابته بالفيروس.

* أعلنت رابطة الأندية الأوروبية في 25 أيار/مايو إلغاء موسم مسابقتيها "يوروليغ" و"يوروكاب".

* أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" تعليق النشاطات بدءا من 13 آذار/مارس.

كما أعلن فيبا تأجيل بطولة أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى نهاية صيف 2022 بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021.

* أعلن دوري كرة السلة في روسيا الذي تشارك فيه أبرز أندية البلاد وبعض أندية دول أوروبا الشرقية، في 27 آذار/مارس إلغاء الموسم.

* أعلن الاتحاد اليوناني الإيقاف النهائي للموسم مع تتويج باناثينايكوس المتصدر قبل فترة التوقف، باللقب.

* مددت رابطتا المحترفين والمحترفات في 15 أيار/مايو، تعليق المنافسات حتى أواخر تموز/يوليو المقبل.

وألغيت دورة مونتريال للمحترفات التي كانت مقررة بين السابع من آب/أغسطس و16 منه، بعد طلب سلطات مقاطعة كيبيك وقف النشاطات الرياضية والثقافية حتى نهاية الشهر.

* أعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في الأول من نيسان/أبريل إلغاء نسخة العام الحالي التي كانت مقررة بين 29 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

* أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب في 17 آذار/مارس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الى 20 أيلول/سبتمبر بعدما كانت مقررة بين 24 أيار/مايو و7 حزيران/يونيو.

* أرجأ الاتحاد الدولي نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في نيسان/أبريل.

* أعلن منظمو كأس لايفر الاستعراضية لكرة المضرب إرجاء نسختها الرابعة التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة بوسطن الاميركية لعام كامل بحيث تقام من 24 الى 26 ايلول/سبتمبر 2021.

* تأجل انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا واحد حتى الخامس من تموز/يوليو على أقل تقدير، بعد إلغاء ثلاث سباقات وتأجيل سبعة.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة، قبل ان ينال سباق جائزة موناكو الذي كان مقررا في أيار/مايو، المصير ذاته، وكذلك سباق جائزة فرنسا الكبرى عل حلبة لو كاستيليه في 28 حزيران/يونيو.

أما السباقات التي تم تأجيلها فهي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

* اختصر منظمو بطولة العالم للراليات رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من البطولة، والتي انتهت بفوز الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا). وأعلن المنظمون أن أحد أعضاء فرق البطولة ثبتت إصابته بالفيروس على هامش هذه المرحلة.

وأرجئت بعدها مرحلتا الأرجنتين وإيطاليا وألغي راليا البرتغال ثم كينيا التي كانت تمني النفس بالعودة الى الروزنامة لأول مرة منذ 2002.

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل المراحل الـ11 الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية. ويأمل المنظمون في عودتها من خلال سباقين متتاليين على حلبة خيريز الإسبانية في 19 تموز/يوليو و26 منه.

* ألغيت المراحل الأربعة الأولى من منافسات "اندي كار" الأميركية. وفي 26 آذار/مارس، أعلن المنظمون ان السباق الأشهر في هذه الفئة "انديانابوليس 500"، أرجئ من 24 أيار/مايو الى 23 آب/أغسطس، بينما تم تعديل مواعيد سباقات أخرى.

* أعلن منظمو سباق لومان 24 ساعة الشهير، أحد أبرز الأحداث التقليدية في سباقات التحمّل للسيارات، تأجيله من 13-14 حزيران/يونيو المقبل إلى 19-20 أيلول/سبتمبر.

* بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى ان بطولة العالم التي كانت مقررة بين 6 و15 آب/أغسطس 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، ستقام بين 15 و24 تموز/يوليو 2022.

* أعلن المنظمون إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى التي كان من المقرر ان تقام في فرنسا في آب/أغسطس 2020.

* أعلن منظمو الدوري الماسي إرجاء اللقاءات الست الأولى للموسم الذي كان مقررا انطلاقه في نيسان/أبريل، مع إلغاء لقاءات زيوريخ ولندن والرباط، واعادة جدولة لقاءات إلى أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

* أرجئ ماراتون باريس إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر، وسباقات أخرى أبرزها ماراتون بوسطن الأميركية (من 20 نيسان/أبريل الى 14 أيلول/سبتمبر) ولندن (من 26 نيسان/أبريل الى 4 تشرين الأول/أكتوبر)، وبرشلونة الإسبانية (من 15 آذار/مارس الى تشرين الأول/أكتوبر).

* ألغي سباق ماراتون برلين الذي كان مقررا في أيلول/سبتمبر بسبب منع التجمعات في العاصمة الألمانية.

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة التي كانت مقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021.

* توفي العداء الإيطالي السابق دوناتو سابيا الذي شارك في الألعاب الأولمبية مرتين وتوج بطلا لأوروبا داخل القاعة، عن 56 عاما نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

* تأجلت المواجهة بين الملاكم البريطاني انطوني جوشوا والبلغاري كوبرات بوليف على الالقاب الموحدة في الوزن الثقيل والتي كانت مقررة في 20 حزيران/يونيو.

* علقت في لندن في 16 آذار/مارس، منافسات دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية. كما تم تعليق التصفيات الأميركية والعالمية الى موعد غير محدد.

أعلن منظمو بطولة بريطانيا المفتوحة في السادس من نيسان/أبريل، إلغاء منافساتها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وستقام النسخة الـ149 من البطولة بين 11 و19 تموز/يوليو 2021، بعدما كانت مقررة في الشهر نفسه من العام الحالي.

وتم تعديل مواعيد بطولات أخرى في هذه الرياضة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي، فأرجئت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة من 18-21 حزيران/يونيو، الى الفترة بين 17 و20 أيلول/سبتمبر، وبطولة "بي جي ايه" السنوية من أيار/مايو الى آب/أغسطس، وبطولة الماسترز من نيسان/أبريل الى الفترة بين 12 و15 تشرين الثاني/نوفمبر.

أصبح الدوري الفرنسي أول مسابقة مهمة في كرة اليد يتم إلغاؤها رسميا، اذ ألغت الرابطة المراحل الثماني الأخيرة واعتمدت الترتيب الذي كان قبل تعليق الموسم، وتتويج باريس سان جرمان باللقب للمرة السادسة تواليا والسابعة في تاريخه.

ألغيت بطولة العالم التي كانت مقررة بين 8 و24 أيار/مايو في سويسرا.

أعلن الاتحاد الإيطالي في 27 آذار/مارس إلغاء الموسم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

* أعلن منظمو طواف فرنسا الأشهر عالميا تأجيل انطلاقه الذي كان مقررا في 27 حزيران/يونيو، على أن يقام بين 29 آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر.

* ألغي طواف سويسرا الذي كان مقررا بين 7 و14 حزيران/يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

* أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الخامس من أيار/مايو برنامجا معدلا لطوافات العام الحالي، أبرز ما فيه التعارض بين إثنين من أهم السباقات: طواف جيرو الإيطالي (بين الثالث من تشرين الأول/أكتوبر و25 منه)، وطواف "فويلتا" الإسباني (20 تشرين الأول/أكتوبر-الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر). أما بطولة العالم المقررة في سويسرا، فستقام بين 20 أيلول/سبتمبر و27 منه.

* أعلن المجلس المشرف على رياضة الكريكيت في الهند في 16 نيسان/أبريل، تعليق انطلاق موسم الدوري المحلي الممتاز.

* أعلن المجلس المشرف على الكريكيت في إنكلترا وويلز عدم إقامة أي منافسات احترافية حتى الأول من تموز/يوليو 2020 على الأقل.

أعلنت رابطة السباحة الأوروبية في الخامس من أيار/مايو، تأجيل موعد بطولة أوروبا التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست، الى الفترة بين 10 و23 أيار/مايو 2021.