شاهد: السيول تغمر أجزاء واسعة من جنوب الصين

شهد الصين تساقط أكبر موجة من الأمطار الغزيرة هذا العام مما استدعى سلطات الأرصاد الجوية لإصدار تحذيرات لسكان عدة أقاليم جنوب البلاد. ووصل منسوب المياه نتيجة السيول بين 100 و300 سنتيمتر في عدة مدن مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة، التي بدأت في الثاني من يونيو – حزيران، حتى اليوم الخميس. وطالبت سلطات الأرصاد السكان بالاستعداد لوقوع انهيارات أرضية وطنية في تلك المناطق المنكوبة.