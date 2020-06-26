شاهد: حفل تخرج لطلاب مدرسة ثانوية في موقف للسيارات في بلجيكا

أقامت مدرسة في بلجيكا حفل تخرج غريب وغير مألوف لطلابها في المرحلة الثانوية.
وأراد القائمون على المدرسة تعويض الطلاب الذين عاشوا عاماً غير اعتيادياً خلال أزمة كورونا، وابتعدوا لفترة طويلة عن المدرسة وحرموا من كل الأحداث التي يعيشها طلاب الثانوية عادة من حفلات ورحلات في آخر سنة مدرسية، لكن مع الحفاظ على سلامة الجميع في الوقت نفسه.
الحفل أقيم في موقف سيارات ضخم حيث حضر الطلاب بالسيارات، وترجل كل منهم عند تلاوة اسمه لتسلم الشهادة، وبهذا اجتمعوا جميعاً في المكان نفسه مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا الحفل رغم غرابته، قائلين إنهم لن ينسوه مدى الحياة لأنه استثنائي وحصل في ظروف استثنائية.
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