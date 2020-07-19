أوربان يهاجم رئيس وزراء هولندا بقوة: "لا أدري لمَ يكرهني أو يكره المجر"

اتهم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، نظيره الهولندي، مارك روته، بـ"رغبته في معاقبة المجر مالياً عبر الإصرار على ربط التمويل الأوروبي باحترام سيادة القانون".

جاء ذلك خلال نقاشات حادة يشهدها المجلس الأوروبي، حيث تعقد قمة الدول السبع والعشرين منذ الجمعة. وتهدف القمة إلى إيجاد توافق على "خطة تمويل" من شأنها أن تعيد إطلاق عجلة التكتل الاقتصادية المتعثرة بسبب كوفيد-19.

وقال أوربان متحدثاً إلى الصحافيين "لا أدري ما هي الأسباب الشخصية التي تدفع رئيس الوزراء الهولندي إلى كرهي، أو كره المجر. ولكنه يهاجم بقوة شديدة ويقول، بكل صراحة، إن المجر يجب أن تعاقب مالياً لأنها لا تحترم سيادة القانون".

وأضاف أوربان "موقف روته غير مقبول".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت ربط التمويل باحترام سيادة القانون فيما يتعلّق بخطة الإنعاش الاقتصادي، الطرح الذي تعارضه المجر وسلوفينيا وبولندا بشدة.