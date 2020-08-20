حاد قطار عن سكته شمال مدينة ميلان الإيطالية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من راكبيه بكدمات طفيفة. وقد انحرفت ثلاث عربات للقطار الذي انطلق من ميلان باتجاه ليكو شمال البلاد، ووقع الحادث قرب محطة كارنيت أوسميت. وأظهرت لقطات مصورة ميلان إحدى العربات على جانبها، فيما انحرفت عربة أخرى عن مسارها بزاوية 45 درجة، وقد فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.
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