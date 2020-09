View this post on Instagram

الديوان الاميري ينعي الى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية والعالم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ‫#الكويت‬ ‫#تلفزيون_الكويت‬ ‫#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح‬ ‫#وزارة_الاعلام_الكويت‬