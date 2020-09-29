أعلنت الكويت الثلاثاء عن تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما بعد مرض دام نحو شهرين.

وكانت السلطات قد أعلنت وفاة الأمير وقطعت القناة الرسمية الكويتية برامجها وبثت أيات للقرآن الكريم، بالتزامن مع أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الأمير الذي أتى إلى الحكم عام 2006.

وقد بث تلفزيون الكويت بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وقالت كريستين ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، والمتخصصة في دراسة الكويت، إن الشيخ صباح يمثل الجيل الأكبر من القادة الخليجيين الذين اعتمدوا الاعتدال وانتهجوا حسن العلاقات مع نظرائهم الملوك".

وأضافت:"مما لا شك فيه أنه عانى من عدم الاحترام والتقدير من الأمراء الأصغر سنا في المنطقة ممن يمسكون بزمام الأمور، وهم أكثر تهورا".

وكانت الحكومة الكويتية قد علقت على الشائعات على لسان الناطق الرسمي باسمها طارق المزرم، بمطالبتها أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة القبس الكويتية.