اِتَّخَذَت بريطانيا يوم الإثنين خطوة عملاقة أخرى في حربها ضد كوفيد -19، حيث عززت برنامج التحصين من خلال تلقيح مواطنيها باللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد وعملاق صناعة الأدوية أسترازينيكا.

وكان بريان بينكر، البالغ من العمر 82 عاماً، وهو مريض في مستشفى تشرشل يخضع لغسيل الكلى، أول من تلقى اللقاح صباح الاثنين في مستشفى جامعة أكسفورد. ووصف بينكر التجربة بأنها "رائعة".

جاء هذا التطور بعد أقل من شهر بقليل من بدء خدمة الصحة الوطنية البريطانية في استخدام لقاح من إنتاج شركة فايزر- بيونتيك لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين والموظفين.

عززت تلك الخطوة اليوم ترسانة التطعيمات بلقاح أكسفورد أسترازينيكا، وهو أرخص وأسهل استخداماً من لقاح فايزر لأنه لا يتطلب التخزين في حاويات شديدة البرودة مثل لقاح فايزر.