شاهد: رواد فضاء روسيان وأميركية يعودون من محطة الفضاء الدولية

ظهرت لقطات بثتها وكالة الفضاء الروسية أن ثلاثة رواد فضاء هما روسيان وأميركية هبطوا السبت في سهوب كازاخستان بعد مهمة استغرقت نصف عام في محطة الفضاء الدولية.

وهبط الرواد سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف والأميركية كايت روبنز من وكالة ناسا على أرض قاحلة في الساعة 04,55 بتوقيت غرينيتش على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان.

وأكد أحد المعلقين عبر المحطة التلفزيونية التابعة لوكالة "روسكوسموس" أن وحدة الهبوط "سويوز" التي تحمل الرواد الثلاثة هبطت في وضع مستقيم بعد نزولها في سماء صافية خلال يوم ربيعي مشمس في وسط كازاخستان.

اختتمت عالمة الأحياء الجزيئية روبنز (42 عاما) والطيار العسكري السابق ريجيكوف (46 عاما) مهمتهما الثانية في الفضاء، بعد أن ظهر كلاهما لأول مرة في محطة الفضاء الدولية بعد الانطلاق في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2016 على التوالي.

أما كود سفيرشكوف (39 عاما) وهو عسكري سابق أيضا، فقد أنهى مهمته الأولى.

وأظهرت لقطات من موقع الهبوط روبنز مبتسمة وهي تتلقى باقة من الزهر من رائد الفضاء المتقاعد يوري مالينشينكو الذي كان ينتظر في المكان لتحية الطاقم.

وقالت روبنز "من الرائع التواجد على هذا الجانب من الأحداث".

ستعود روبنز إلى مركز ناسا في هيوستن بينما يتجه زميلاها ريجيكوف وكود سفيرشكوف إلى موسكو بعد إنهاء مهمتيهما.

وخلال مهمتها الأولى في العام 2016، أصبحت روبنز أول شخص يجري تسلسلا للحمض النووي في الفضاء.

في مهمتها الثانية، واصلت أنشطتها في التسلسل الجيني، وعملت على تجارب الأوعية الدموية وأشرفت على كمية صغيرة من الفجل "أثناء نموها في المدار... مع حصادها لتحليلها مرة أخرى على الأرض"، وفقا لوكالة ناسا