مصادرة "أصداف" عملاقة بـقيمة 25 مليون دولار في الفلبين

صادرت السلطات الفلبينية حوالي 200 طن من أصداف "البطلينوس" العملاقة المتحجرة بقيمة 1.2 مليار بيزو (25 مليون دولار أمريكي)، وذلك في واحدة من أكبر العمليات الأمنية في هذا البلد الآسيوي.

وتعد الفلبين موطناً لمعظم أنواع أصداف البطلينوس الاستوائي العملاق في العالم، ونفذت السلطات حملة أمنية، في مقاطعة بالاوان غربي البلاد، التي تعتبر مرتعاً للصيد الجائر.

وقال خفر السواحل إن 4 من المشتبه بهم اعتقلوا في جزيرة غرين آيلاند النائية في بحر سولو، حيث عثر على أكبر صدفة على الإطلاق من قبل سلطات الأمن في المنطقة.

ويواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لخرقهم قانون حماية موارد الحياة البرية.

ويعد تاكلوبو، المعروف أيضاً باسم البطلينوس العملاق، من الأنواع المهددة بالانقراض.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية الفلبينية أنه من غير القانوني صيدها أو جمعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها أو نقلها.