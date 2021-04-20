شاهد: إجلاء مئات الطلاب من حرم جامعة كيب تاون بعد اندلاع حريق ضخم

قامت فرق الطوارئ باحتواء حريق ضخم اندلع يوم الأحد في سفوح جبل تيبل التاريخي في كيب تاون، في جنوب إفريقيا، حسبما ذكرت سلطات المدينة.

واستخدمت السلطات 4 مروحيات للمساعدة في جهود إطفاء الحريق الذي وصل إلى حرم جامعة كيب تاون، وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء مئات الطلاب الذين كانوا متواجدين في المكان على الفور.