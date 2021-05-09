رحيل أحد نجوم البيت الأبيض بعد صراع مع مرض السرطان.. أوباما ينعى كلبه "بو"

"اليوم (السبت)، خسرت أسرتنا صديقاً حقيقاً ورفيقاً مخلصاً. على مدى أكثر من عقد من الزمان، كان حضور "بو" في حياتنا لطيفاً ومتواصلاً، لقد كان سعيداً برؤيتنا في أيامنا الجيّدة، وفي أيامنا السيّئة، وفي كل يوم بينهما"، بهذه الكلمات نعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كلبه "بو".

وأعلن الرئيس أوباما أنّ "بو"، الكلب الذي اقتنته أسرته إثر فوزه بالرئاسة وظلّ على مدى سنوات فترتيه الرئاسيتين لثماني سنوات أحد نجوم البيت الأبيض، نفق السبت بعدما تمكّن منه مرض السرطان عن عمر ناهز 12 عاما، معرباً عن حزنه لخسارة "صديق حقيقي ورفيق مخلص".

وكان أوباما وعد ابنتيه ماليا وساشا خلال الحملة الانتخابية بأن يجلب لهما كلباً إذا ما فاز بالرئاسة وذلك تكفيراً منه عن غيابه الطويل عن المنزل. وبالفعل فقد وفى الرئيس بوعده فور انتقاله وأسرته للعيش في البيت الأبيض في 2009.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال الرئيس الأسبق، "لقد كان بالضبط ما احتجنا إليه، وأكثر مما توقّعنا. سنفتقده كثيراً".

وأرفق أوباما تغريداته بثلاث صور بدا في إحداها وهو يركض مع "بو" في البيت الأبيض، وفي الثانية أطفال يحيطون بالكلب، وفي الثالثة "بو" محدّقاً بعدسة الكاميرا.

بدورها قالت السيدة الأميركية السابقة ميشيل أوباما على إنستغرام "كعائلة سنفتقد بو كثيراً". وأعلنت رحيل "أفضل صديق لهم" في تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر.

و"بو" كلب من فصيلة كلاب الماء البرتغالية لونه أسود وأبيض وقدّمه السيناتور الراحل إدوارد كينيدي، المقرب من العائلة، هدية لعائلة أوباما.

وكان "بو" دائم الحضور في فعاليات البيت الأبيض وقد التقى البابا فرنسيس وزار مستشفى للأطفال وسافر على متن الطائرة الرئاسية.