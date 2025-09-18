إيقاف بث برنامج جيمي كيميل التلفزيوني في أمريكا بسبب تصريحاته حول مقتل تشارلي كيرك

أوقفت شبكة ABC الأمريكية يوم الأربعاء برنامج جيمي كيميل إلى أجل غير مسمى، بعد أن دفعت التعليقات التي أدلى بها حول مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك مجموعة من المحطات التابعة لها إلى القول إنها لن تبث البرنامج الذي يبثّ في وقت متأخر من الليل.

ووفقًا لبيان صادر عن أندرو ألفورد، رئيس قسم البث في نيكستار، الذي يدير 23 محطة تابعة لشبكة ABC، فإن تعليقات كيميل حول وفاة كيرك "مسيئة وتفتقر إلى الإحساس فيما يعيش خطابنا السياسي الوطني أوقاتا صعبة".

الكوميدي المخضرم الذي يقدم برامج السهرات الليلية المتأخرة، والفائز مؤخرًا بجائزة إيمي لأفضل مقدم برنامج مسابقات، كان أدلى بتصريحات حول رد الفعل على اغتيال تشارلي كيرك الأسبوع الماضي في برنامج "جيمي كيميل لايف!". ليلتي الإثنين والثلاثاء.

وكان كيميل قد قال، من بين تصريحات أخرى، إن "الكثيرين في أرض الماغا، يعملون جاهدين للاستفادة من مقتل تشارلي كيرك".

وأضاف: إن رد فعل ترامب على وفاة الناشط المحافظ "ليس هكذا يحزن شخص بالغ على مقتل شخص كان يصفه بالصديق. هذه هي الطريقة التي يحزن بها طفل في الرابعة من عمره على سمكة ذهبية. مفهوم؟"

وقد تحركت شبكة ABC بسرعة بعد أن أعلنت مجموعة Nexstar Communications Group أنها ستوقف البرنامج يوم الأربعاء.

ويُبث البرنامج في وقت متأخر من الليل على شبكة ABC منذ عام 2003، وينتهي عقد كيميل في مايو من العام المقبل.

ترامب يهلّل لرحيل كيميل

في الأثناء، لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم حاليًا بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة، إلى منصته على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" للاحتفال بخطوة ABC.

وكتب ترامب: "تهانينا لشبكة ABC على امتلاكها أخيرًا الشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به".

وفي وقت سابق من اليوم، وصف بريندان كار، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية المنظمة، تعليقات كيميل بأنها "مريضة حقًا" وقال إن وكالته لديها حجة قوية لمحاسبة كيميل وشبكة ABC والشركة الأم والت ديزني على نشر معلومات مضللة.

وادّعى أن الكوميدي يبدو أنه يبذل جهدًا متعمدًا لتضليل الجمهور للاعتقاد بأن قاتل كيرك كان مؤيدًا يمينيًا لترامب.

وسائل الإعلام تتجمع أمام استوديو جيمي كيميل لايف في جادة هوليوود، الأربعاء، 17 سبتمبر 2025، في لوس أنجلوس. أب

خلال مونولوج مساء الإثنين، اقترح كيميل أن المشتبه به في جريمة قتل كيرك، تايلر روبنسون، ربما كان جمهوريًا مؤيدًا لترامب.

وقال كيميل: "تحاول عصابة الماغا (MAGA Gang) يائسة تصوير هذا الفتى الذي قتل تشارلي كيرك بأنه أي شيء آخر غير أنه واحد منهم وتبذل قصارى جهدها كل ما في لتحقيق مكاسب سياسية من ذلك". "وفي خضم الاتهامات المتبادلة، كان هناك حزن."

قال كار في بودكاست بيني جونسون: "هذه قضية خطيرة جدًا جدًا الآن بالنسبة لديزني". "يمكننا القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. يمكن لهذه الشركات أن تجد طرقًا لاتخاذ إجراءات بشأن كيميل، أو سيكون هناك عمل إضافي للجنة الاتصالات الفيدرالية في المستقبل."

المزيد مما قاله كيميل في برنامجه

وقد أعاد كيميل الكرّة بتطرّقه إلى هذه المسألة ليلة الثلاثاء، حيث سخر من أداء نائب الرئيس جي دي فانس كمقدم ضيف في بودكاست كيرك.

وقال إن ترامب كان "يؤجج نارالفتنة" بمهاجمته اليسار. متسائلا: "ما المسألة؟ هل هم حفنة من لاعبي كرة المضرب المخنّثين لأنهم يخشون من أن تصيبهم كرات التنس، أم فريق كوماندوز منظم جيدًا؟ لأنهم لا يمكن أن يكونوا كلا الأمرين."

قُتل تشارلي كيرك، وهو ناشط أمريكي يميني متطرف ومؤسس منظمة Turning Point USA، الأسبوع الماضي خلال مناظرة في وادي يوتا. وقد صدم موته الولايات المتحدة وكشف عن انقسامات عميقة في مناخ سياسي مشحون وشديد الاستقطاب.

وقد أثارت العديد من تعليقات كيرك في المناظرات التي أجراها خلال حملاته السياسية جدلًا كبيرًا، حيث رفض الليبراليون والمعارضون أي محاولات لتكريمه ذكراه.

وردًا على ذلك، كثّفت إدارة ترامب وقاعدته في الحزب الجمهوري جهودهما لضبط الخطاب حول وفاة كيرك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حثّ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وهو صديق لكيرك، الأمريكيين على الإبلاغ عن المواطنين الذين سخروا من عملية الاغتيال، في حين أطلق كار تحقيقات مع وسائل الإعلام التي أثارت غضب ترامب.