شاهد: مالاوي تحرق 17 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا منتهية الصلاحية

أتلفت مالاوي ما يقرب من 17 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا التي انتهت مدة صلاحيتها في منتصف أبريل-نيسان، وبهذه المناسبة، ألقت وزيرة الصحة في البلاد اللوم على "الدعاية" في إحجام العديد من الملاويين عن تلقي اللقاح. وأكدت وزير الصحة كومبيزي كاندودو من مستشفى كاموزو المركزي بالعاصمة ليلونجوي أن "الكمية التي انتهت مدة صلاحيتها تم سحبها من نظامنا وأتلفت".

وتلقت الدولة الواقعة في جنوب القارة السمراء حتى الآن ثلاث دفعات من لقاح استرازينيكا، 300 ألف جرعة في إطار برنامج كوفاكس، الرامي إلى تقاسم جرعات اللقاح و50 ألف جرعة من الهند و102000 جرعة من الاتحاد الافريقي.

وقالت كاندودو إن الجرعات التي قدمها الاتحاد الافريقي "لديها مدة صلاحية أسبوعين وللأسف في هذين الأسبوعين لم نتمكن من استيعاب كل شيء، ويرجع ذلك في الغالب إلى الدعاية ضد لقاح أسترازينيكا". وقامت الوزيرة بإحراق جرعات أسترازينيكا منتهية الصلاحية.

أصبحت النمسا هذا الأسبوع ثالث دولة أوروبية تتخلى عن أسترازينيكا، بعد أن تخلت النرويج والدنمارك عن اللقاح بسبب حالات نادرة من الجلطات الدموية الحادة لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وقالت كاندودو: "حاولنا طمأنة الملاويين وزرع بعض الثقة ولكن انتهى الأمر بإتلاف 16910 جرعة غير صالحة للاستعمال من أسترازينيكا في حفل قصير بالمستشفى".

ومنذ أن أطلقت مالاوي حملة التطعيم في مارس-آذار، تمكنت من تلقيح 300 ألف شخص فقط ويكمن هدف السلطات في تطعيم 11 مليون أي 60 في المائة من السكان، بحلول نهاية العام. وفي هذا الشأن قالت كاندودو: "لا نريد أن نفقد أي لقاح، فلدينا الكثير من الناس للتطعيم، لكن علينا إزالة جميع الأدوية منتهية الصلاحية من نظامنا".