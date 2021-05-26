شاهد: حمم بركان إتنا تضيء سماء صقلية باللون البرتقالي

انفجرت فوهة بركان إتنا في شرق شبه جزيرة صقلية الإيطالية مما أضاء سماء المنطقة المحيطة به بكرات الحمم البرتقالية.

ووفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في كاتانيا، اندلع الانفجار في الفوهة الجنوبية الشرقية للبركان.

ويعد إتنا واحداً من أكبر ثلاثة براكين في إيطاليا والتي تضم بركان سترومبولي في صقلية أيضاً وبركان قمة فيسوفيوس بالقرب من مدينة نابولي.