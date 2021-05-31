في الوقت الذي يضطر فيه الاتحاد الأوروبي وبقية العالم إلى تكثيف الجهود لمكافحة تغير المناخ والتلوث، سألنا المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس عن الأهداف البيئية الطموحة للاتحاد الأوروبي، المعايير الخضراء لمنح الدول الأعضاء أموالاً أوروبية مخصصة لاشراك المنتجين في هذا التحول الأخضر.

الوباء جرس إنذار للجميع

يورونيوز، شونا موراي:

"لديك بعض الأهداف الطموحة فيما يتعلق بإنهاء تلوث التربة والبحر والهواء. لكن كيف ستنفذ أياً منها؟"

فيرجينيوس سينكيفيسيوس: " ربما الطريقة الأكثر فاعلية لمعالجة التلوث هي عدم حدوثه لأن الأمر سيصبح معقداً للغاية. وهذا ما يحدث الآن. لدينا وفيات مبكرة بسبب التلوث. توجد أمراض مرتبطة بالتلوث. لدينا أنظمة بيئية، وتدمير مرتبط بالتلوث. لا يقتصر الأمر على مناطق أخرى من العالم، فهو يؤثر علينا هنا في الاتحاد الأوروبي أيضاً. لذلك علينا أن نتصرف بسرعة. يسعدني أن المفوضية اعتمدت مؤخراً خطة عمل خالية من التلوث. نعني التلوث الصفري، قبل كل شيء، خفض مستويات التلوث لكي لا تضر بصحة مواطنينا وبالنظم البيئية. بالتأكيد، الهدف طموح. سوف يستغرق وقتاً نخطط للقيام بذلك بحلول عام 2050. لكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حقاً بحلول عام 2030. مثلاً، عندما نتحدث عن التلوث البحري، والمواد البلاستيكية الدقيقة، فإن خطتنا هي تقليل التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية الدقيقة بنسبة 30 في المائة، نبحث في أنواع مختلفة من التدابير. أعتقد أن هذا الوباء هو جرس إنذار جيد للجميع ولحظة للتفكير في أنه يمكننا القيام بأعمال تجارية بشكل مختلف".

"العمل عن كثب مع البلديات والحكومات"

يورونيوز:

"ذكرت أن الوباء فرصة مهمة لأننا نعلم أن هناك انخفاضاً في انبعاثات الكربون النادم عن الإنتاج الصناعي، وعدداً أقل من السيارات وما إلى ذلك. لكن كيف يمكن أن نعرف أنه بمجرد إنتهاء هذا الأمر، وبعد تطعيم الجميع، خاصة في أجزاء من أوروبا، لن يعود الأمر إلى طبيعته. هل يوجد طموح حقيقي فيما يتعلق بالصناعة على الأقل".

فيرجينيوس سينكيفيسيوس:"أنت محقة تماماً. إذا لم نفعل شيئاً، سوف تقفز الأرقام إلى الوراء وربما ترتفع لأننا نرى أن الاتجاه يتزايد بالفعل. إذاً، كما قلتُ، خطتنا الأفقية للتلوث الصفري، تمس مناطق مختلفة".

إننا نتعامل مع ثلاثة مجالات رئيسية هي الطاقة والنقل وبالطبع المواد الكيميائية، هذه هي القطاعات التي نركز عليها، مثلاً، عندما نتحدث عن النقل، أعتقد أن هناك مجموعة مختلفة من الأدوات.

قبل كل شيء، العمل عن كثب مع البلديات وحكوماتها، واستثماراتها في قطاع النقل، مما يجعلها أكثر جاذبية للمواطنين، والاستثمار في حلول التنقل الصغيرة. والمفوضية على استعداد للمساعدة. لكن الأهم من ذلك هو أن الفرصة الفريدة تأتي مع التمويل العام وخاصة التحدث عن مرفق التعافي والمرونة حيث ستتلقى كل دولة عضو مبلغاً كبيراً لاستثماره في التعافي وبناء القدرة على الصمود".

"تشريعات المواد الكيميائية: "يجب أن نستمر في العمل على اتصال وثيق مع الجهات الصناعية الفاعلة"

يورونيوز:

"قبل أن ننتقل إلى صندوق الاسترداد، لأنه عنصر مهم حقاً وأساسي هنا، تحدثت عن المواد الكيميائية منذ لحظة.

أعطنا بعض الأمثلة على كيفية تغيير الصناعة أو تغييرها لضمان تقليل التلوث، هل سيكون هناك المزيد من التشريعات حول المواد الكيميائية الضارة ومبيدات الآفات، هل هناك تشريعات حول كيفية تصنيع السيارات وغير ذلك".

فيرجينيوس سينكيفيسيوس":"قبل كل شيء، إذا تحدثنا عن المواد الكيميائية بشكل ملموس، فإننا نتحدث عن تجنب المواد الكيميائية الضارة، واستبدالها. وما يثبت عدم امكانية استبدالها في بعض المنتجات. مع ذلك، إننا نشجع الاستثمار في البحث والتطوير لمحاولة إيجاد بديل.

لكن هدفنا، هو استبدال أو استبعاد المواد الكيميائية الضارة تماماً من سوقنا، من المنتجات.

ولا يزال لدينا، تشريعاً غير متكافئ للغاية حيث من الواضح أنه في بعض المنتجات محظور بالفعل لفترة من الوقت، وفي حالات أخرى لا يتم حظره. ويمكن للأطفال والنساء وكبار السن الحصول على هذه المنتجات بسهولة. لذلك، هناك مجموعات أكثر ضعفاً، ونحن بالطبع بحاجة إلى حمايتها كأولوية. لذا ستكون هناك نظرة رئيسية في تشريعاتنا الخاصة بالمواد الكيميائية. لكن أعتقد أننا نحافظ على اتصال وثيق مع أصحاب المصلحة. إنهم يدركون أيضاً أن التغيير أمر لا مفر منه، لكنه يجلب أيضاً ميزة المحرك الأول وفرصة، ليكونوا الأكثر تقدماً في البحث والتطوير".

"ضمان عدم وجود أي منتجات مرتبطة بإزالة الغابات"

يورونيوز:

"كان هناك قلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتنافسان على صفقات تجارية. الآن، كان هذا مصدر قلق وسيكون ذلك سباقًا نحو القاع حين يتعلق الأمر بمعايير أكثر صرامة. المملكة المتحدة ستخفض معاييرها من أجل الحصول على المزيد من الأعمال فيها. هل سيكون الاتحاد الأوروبي رائداً حين يتعلق الأمر بضمان الحفاظ على المعايير فعلياً على الرغم من حقيقة أنها قد تعني تجارة أقل؟"

فيرجينيوس سينكيفيسيوس: "هناك دليل واضح على أننا نحافظ على قيادتنا بل ونقويها. تحدثنا للتو عن المواد الكيميائية. هناك الكثير من القطاعات الأخرى التي نتطلع إليها أيضاً. بعد فترة وجيزة، بعد العطلة الصيفية، في أيلول / سبتمبر، سنقدم إحدى المبادرات الرئيسية الخاصة بنا بشأن إزالة الغابات، مثلاً ، عندما نلقي نظرة كاملة على سلاسل التوريد، بحيث لا يكون هناك أي منتجات مرتبطة بإزالة الغابات. لذلك أعتقد أن هذا اختراق كبير، مرة أخرى، يرفع مستوى معاييرنا".

"فيما يتعلق بالبيئة، يجب ألا نخطو خطوة إلى الأمام ثم نتراجع خطوتين إلى الوراء"

يورونيوز:

"ذكرت صندوق الاسترداد. من الواضح أنه مبلغ كبير غير مسبوق. نعلم أن الصفقة الخضراء ترافق كيفية إنفاق هذه الأموال. لكن كيف يمكننا التأكد من أن الدول الأعضاء تستخدم هذه الأموال لتغيير موقفها بشكل جذري بالزراعة المستدامة أو الإنتاج والصناعة المستدامين، وأن الأمر لا يتعلق بغسل أخضر حيث سبق وأن اتهم الاتحاد الأوروبي الكثير من المنظمات البيئية غير الحكومية".

فيرجينيوس سينكيفيسيوس:"بالطبع، تُراقب المنظمات غير الحكومية البيئية والمنظمات غير الحكومية على نطاق أوسع عن كثب خطط التعافي والقدرة على الصمود، التي تقدمها الدول الأعضاء . لكن المفوضية، تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء. نريد التأكد من أن هدفنا المتمثل ب 37٪ من أجل المناخ هو يتم تطبيقه.

لدينا ستة إجراءات محددة للغاية، سنبحثها في الخطة. واتفقت الدول الأعضاء أيضاً على مبدأ عدم إلحاق ضرر كبير، والذي سيتم تطبيقه والنظر فيه في جميع المشاريع المقترحة في إطار الخطط، مع التأكد من أننا لا نخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، للتأكد من أن تلك الخطط متسقة مع أهدافنا، مع تحولنا الرقمي والأخضر".