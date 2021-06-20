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إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل الجديد: محظور على نظام الجلادين في إيران الحصول على سلاح تدمير شامل

بقلم:  يورونيوز
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رئيس الوزراء الإسرائيلي نتفالي بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية. 20/06/2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتفالي بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية. 20/06/2021   -   حقوق النشر  EMMANUEL DUNAND / AFP / POOL
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت إن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران "جرس إنذار أخير" للعالم.

وأضاف بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة إن على القوى العالمية إعادة النظر في المحادثات بشأن اتفاق نووي إيراني جديد بعد انتخاب رئيسي.

وقال أيضا إن الشعب الإيراني لم تتح له فرصة انتخاب رئيس بشكل حر بل ما اختاره لهم المرشد الأعلى خامنئي وقد اختار جلاداَ من طهران حسب وصفه.