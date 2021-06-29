أدى راقصون عروضهم في مهرجان للتانغو أقيم في ميديلين، ثاني أكبر المدن الكولومبية، ضمن إجراءات مشددة لكبح انتشار وباء كوفيد-19. البعض منهم اختار أن يقدم العرض وحيداً، بينما احتفظت العروض التي قدّمتها مجموعات بمسافة بين الراقصين والراقصات الذين لبسوا الكمامات. كلّ ذلك حصل طبعاً بدون جمهور.