تعيين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء في الجزائر

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عيّن اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

شغل أيمن بن عبد الرحمان، البالغ 60 سنة، منصب وزير المالية مند حزيران/يونيو 2020 وكان قبلها محافظا للبنك المركزي.

بدأ الرئيس الجزائري السبت مشاورات سياسية من اجل تشكيل حكومة جديدة يعد استقالة حكومة عبد العزيز جراد، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما ان يكون رئيس حكومة من "أغلبية برلمانية" معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، او من "أغلبية موالية للرئيس" وتطبق برنامجه.