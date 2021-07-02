شاهد: الجيش الأفغاني ينتشر في قاعدة باغرام بعد خروج القوات الغربية منها

سلمت قاعدة باغرام العسكرية لوزارة الدفاع الأفغانية رسمياً صباح اليوم الجمعة، ونرى في الفيديو أعلاه جنوداً تابعين للجيش الأفغاني يحرسون القاعدة الجوية التي غادرتها القوات الأمريكية إضافة إلى تلك التابعة لحلف شمال الأطلسي. وأعلن البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي سيتمم انسحابه من البلاد التي دخلها منذ عشرين عاماً في نهاية آب/أغسطس 2021..