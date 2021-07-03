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اليابان

شاهد: انزلاق التربة جراء أمطار غزيرة في اليابان يسفر عن فقدان 20 شخصا على الأقل

بقلم:  يورونيوز
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صورة لساكن محلي التقطها لانهيار التربة في اليابان. 03/07/2021
صورة لساكن محلي التقطها لانهيار التربة في اليابان. 03/07/2021   -   حقوق النشر  Handout / JIJI PRESS / AFP
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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الجيش أرسل رجال الإنقاذ في حالات الطوارئ إلى مدينة أتامي بوسط البلاد يوم السبت بعد حدوث انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة مما أدى فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا.

وأضافت الهيئة أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استدعى فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة. وبثت لقطات على تويتر لفيضانات تجرف أنقاض منازل مدمرة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تغمرها المياه جزئيا وعمال إنقاذ يخوضون في مياه بقارب نجاة صغير.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن الأمطار التي غمرت المدينة منذ يوم الجمعة تجاوزت بالفعل متوسط مستويات يوليو تموز في مقاطعتي شيزوكا، حيث يقع أتامي، وكاناجاوا المجاورة

المصادر الإضافية • رويترز