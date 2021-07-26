لا تختلف هيئة الشاب الياباني روسي أوتشي في شيء عن أي ممارس آخر في عمره للعبة التزلج على الألواح الخشبية، رغم أنه ضرير: قميص فضفاض وسراويل متدلية وقبعة مسطحة، ولكن لدى أوتشي شيء آخر، هي عصاه، لأنه فقد بصره بنسبة 95 بالمئة جراء التهاب شبكية العين.
غير أن الإصابة لم تمنع أوتشي من ممارسة هوايته في حديقة توكوروزاوا شمال طوكيو، أو متابعة أخبار هذه اللعبة التي ظهرت لأول مرة في أولمبياد طوكيو هذا الأسبوع.
ويقول أوتشي إنه يقوم بمسح دقيق لأي مكان جديد قبل اللعب فيه، وإنه عانى من إصابات وكدمات وكسور، ولكن ذلك لم يكن يهمه بقدر ما كان يهمه الشعور الرائع، عندما يحقق الحركة التي كان يهدف إليها. ويأمل أوتشي أن يتم تسجيل لعبة التزلج على الألواح الخشبية للمكفوفين، ضمن الرياضات البارالمبية الأخرى.
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