شاهد: مئات الأفغانيات المنقبات "راضيات بسلوك المجاهدين" يحتشدن بجامعة كابول لدعم طالبان

بضعة مئات من الأفغانيات المنقبات تجمّعن في مدرجٍ بجامعة كابول اليوم السبت تعبيراً عن دعمهن لنظام طالبان الجديد الذي تثير سياسته تجاه المرأة القلق داخل البلاد كما خارجها.

النساء اللواتي يبلغ عددهن 300 امرأة، ومعظمهن يرتدين نقاباً أسود اللون يغطي وجوههن بالكامل باستثناء عيني البعض منهن، لوّحن بأعلام حكام أفغانستان الجدد وهن يستمعن إلى متحدثات قدمن للدفاع عن إجراءات النظام الجديد.

وفي مدرج جامعة الشهيد رباني، انتقدت متحدثات تعاقبن على المنصة النساء اللواتي تظاهرن مؤخراً في البلاد للمطالبة باحترام حقوقهن، كما دافعن عن الحكومة الجديدة التي حظرت التظاهرات - إلا بتصريح من وزارة العدل.

وقالت إحدى المتحدثات: "لن نرى بعد الآن السافرات" مضيفة "ستكون النساء بأمان. نحن ندعم حكومتنا بكل قوتنا".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات، سارت المتظاهرات في الشارع وهن يلوحن بلافتات كُتب عليها "النساء اللواتي غادرن أفغانستان لا يمكن أن يمثلننا" و"نحن راضيات عن موقف وسلوك المجاهدين" في حركة طالبان.