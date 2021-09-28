شاهد: الصين تكشف عن أحدث تكنولوجيا لسلاح الجو في معرضها الـ13 للطيران والفضاء

كشفت الصين عن طائرة عسكرية مسيّرة بإمكانها التحليق لمدّة 20 ساعة على ارتفاع 15 كيلومتراً، وتمّ عرضها بين الطائرات الحربية والصواريخ وتكنولوجيا الأسلحة الصينية الأخرى، التي غصّت بها منصّات أهم معرض لسلاح الجو في البلاد.

وذكرت صحيفة رسمية محلية أن برنامج الفضاء الصيني يعتزم الكشف عن صاروخ لرحلة فضائية مأهولة، قادرة على نقل حمولة 25 طناً إلى مدار حول القمر، وذلك خلال معرض الصين الدولي الثالث عشر للطيران والفضاء الذي افتتح اليوم ويستمر لغاية يوم الأحد القادم، في مركز تشوهاي الدولي لمعارض الطيران، حيث كان مقرراً تنظيم المعرض أواخر العام 2020، لكن تمّ تأجله بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويضخ الحزب الشيوعي الحاكم مليارات الدولارات في عمليات تطوير طائرات مقاتلة، وتكنولوجيا التخفي والطائرات المسيّرة وغيرها من تقنيات سلاح الجو، لصالح الجناح العسكري للحزب، جيش التحرير الشعبي.

الطائرة المسيّرة التي تمّ الكشف عنها "سي إتش-6" تعمل بمحركين توربينيين، وقادرة على حمل رادار إنذار مبكر وصواريخ جو ـ أرض وأسلحة أخرى، وفقاً للأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء التي صنّعت الطائرة.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز"، التي ينشرها الحزب الحاكم في الصين: إن الطائرة "سي إتش-6" تستهدف "أسواق الأسلحة المتطورة وذات الاستخدام المزدوج"، لكن الصحيفة لم تشر إلى الحكومات التي قد تسعى إلى امتلاكها.

وأوضحت "غلوبال تايمز" أن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق، خططت للكشف عن "الجيل القادم من الصواريخ الحاملة المأهولة ومركبة الإطلاق ذات الرفع الثقيل"، وقالت إن الصاروخ ثلاثي المراحل "سيدعم المسابر القمرية الصينية المأهولة".

سلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، كان أعلن عن اعتزامه عرض طائرة إلكترونية عسكرية من طراز "دي16 جي"، هذا حين عرضتالشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي مجموعة من الصواريخ الجديدة لأول مرة.

وكشفت الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء عن طائرة مسيّرة للهجوم المحدود "سي إتش 817"، وقالت إن الطائرة المسيّرة التي يبلغ وزونها 800 غرام، يمكن استخدامها من قبل الجنود أو إطلاقها من طائرة مسيّرة ذات حجم أكبر.