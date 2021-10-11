شاهد: عشرات الآلاف يتظاهرون تأييدا لعضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي

خرج عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء بولندا، يوم الأحد، لتأييد عضوية بلادهم بالاتحاد الأوروبي بعد أن شككت المحكمة الدستورية البولندية في أسبقية قوانين الاتحاد الأوروبي على دستور البلاد.

أثار القرار القضائي الجدل إذ يخشى منتقدو الحكومة القومية اليمينية من أن يؤدي حكم المحكمة إلى "بوليكسيت"، أو إجبار بولندا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بسبب رفض واضح لقوانين الكتلة وقيمها.

ملأ الآلاف ساحة القلعة في المركز التاريخي بالعاصمة وارسو، وهتفوا بشعارات مثل: "نحن باقون!"، وحمل البعض لافتات كتب عليها "نحن أوروبيون".