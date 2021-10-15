شاهد: مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان

بدأت القوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية، يوم أمس الخميس، إجراء مناورات عسكرية مشتركة في خليج بطرس الأكبر ببحر اليابان وتستمر لمدّة أربعة أيام.

المناورات العسكرية الصينية الروسية التي تتركز حول حماية الممرات البحرية الاستراتيجية، تشارك فيها غواصات وسفن حربية ومدّمرات وكاسحات ألغام وطائرات مضادة للغواصات وطائرات هيلكوبتر.

ويتألف الأسطول الصيني من المدمرتين "نانتشانغ 055" و"كونمينغ"، والفرقاطة "بينزهو" والطرّادان "لوتشو" و"تشينتشو"، إضافة إلى غواصة وسفينتين واحدة للإمداد والأخرى للإنقاذ.

أما من الجانب الروسي، فوفقاً لبيان قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، فتشارك في المناورات سفينة "الأدميرال بانتيليف" المضادة للغواصات وكاسحات ألغام من النوع الساحلي وغواصة "أوست بولشيريتسك".

وتتضمن المناورات تنفيذ عمليات تكتيكية مشتركة وقصف لأهداف بحرية وتعقّب لغواصات معادية والتعامل معها، إضافة إلى تدريبات تتعلق بتحييد الألغام المضادة للقطع البحرية.

وقال قائد المناورات المشتركة، الجنرال تشانغ يونغ: "بعد سنوات من التدريبات البحرية المشتركة استطاع الجانبان (الروسي والصيني) صياغة نهج موحد وكامل لتنظم وتنفيذ التدريبات المشتركة".

وأضاف يونغ أن التدريبات البحرية المشتركة بين الصين وروسيا، "تعمل حالياً كمنصة ثابتة للتعاون"، مؤكداً على أن هذه المناورات "تعزز الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتدعم الصداقة التقليدية بين القوات البحرية للبلدين، وتعمل على تنمية قدراتهما في تنفيذ عمليات بحرية مشتركة".