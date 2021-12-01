شاهد: رواد حانة يحاصرون داخلها لمدة ثلاثة أيام في بريطانيا

تمكن رواد حانة على قمة تل في مقاطعة يوركشاير البريطانية من المغادرة مساء الإثنين بعدما تقطعت بهم السبل لمدة ثلاثة أيام نتيجة حصار الثلوج الكثيفة للمنطقة.

وبدأت الواقعة بحضور العشرات لحفل موسيقي بالحانة ولكنهم فوجئوا بتساقط كثيف للثلوج حول المنطقة التي ترتفع 1,732 قدماً فوق سطح البحر مما أغلق طرق العودة إلى منازلهم.

وزاد من أزمتهم تعطل خطوط الكهرباء المحيطة بالحانة بفعل الثلوج الكثيفة.

وبلغ عدد الأشخاص المحاصرون بحانة "تان هيل" 61 شخصاً على الأقل انخفض عددهم إلى حوالي 50 شخصاً بعدما تمكن سائقو الطرق الواعرة من مساعدة بعض الآباء على العودة إلى أطفالهم بينما ساعدت مجموعة إنقاذ جبلية رجلاً احتاج إلى رعاية طبية.

وعلى الرغم من وجود عدد قليل من الغرف الفندقية الملحقة بالحانة، اضطرت الأغلبية من العالقين للنوم على أرضيات وآرائك بهو الحانة.

الحانة في أقصى شمال إنجلترا تحت الثلج الكثيف Tan Hill Inn / Facebook

وأكدت نيكولا تاونزند مالكة الحانة مغادرة معظم العالقين بعد أن أصبحت الطرق صالحة للقيادة.

وأضافت: "لقد قضينا وقتا رائعا مع ضيوفنا الذين تقطعت بهم السبل وأقمنا مسابقات غناء الكاريوكي وألعاب الطاولة وما إلى ذلك وهو ما كان أمرا ممتعا".

لم يقتصر الأمر على الحفلات.. اضطر الناس إلى النوم في مكان ضيق للغاية Tan Hill Inn

وشكر أعضاء الفريق الغنائي الذي أحيا الحفل العاملين بالحانة وملاكها على الجهود التي بذلوها لاستيعاب المحاصرين مما "خلق صداقة حميمة" بينهم خلال فترة الأزمة.

كذلك شكر أعضاء الفريق الجميع ممن آزروهم برسائل خلال الحصار.

وقالت تاونزند إن العالقين ساعدوا في الحفاظ على النزل مرتبا وبدأوا بتكوين صندوق صغير لجمع الأموال للعاملين به. حتى أن هناك حديثا عن إعادة الجميع معًا مرة أخرى للم شملهم العام المقبل.