عالم حاسوب يقول إنه مخترع بتكوين يفوز بدعوى قضائية ونحو 50 مليار دولار

فاز عالم الكمبيوتر كريغ رايت، الذي يدعي أنه مخترع العملة المشفرة بتكوين، في محاكمة مدنية ضد عائلة شريكه التجاري المتوفى ديفيد كليمان الذي ادعى أنه كان يدين بنصف ثروة عملة مشفرة تصل لعشرات المليارات. وسيسمح هذا الفوز القضائي لرايت بالاحتفاظ بنحو 50 مليار دولار من العملات المشفرة، أو 1.1 مليون بتكوين.

واعتبرت هيئة المحلفين في فلوريدا أن رايت لا يدين بنصف 1.1 مليون بتكوين لعائلة كليمان حيث أمرت الهيئة رايت بدفع مبلغ 100 مليون دولار كحقوق ملكية فكرية لمشروع مشترك بينه وبين شريكه، وهو جزء بسيط مما طالب به محامو عائلة ديفيد كليمان أثناء المحاكمة. واعتبر أندريس ريفيرو، المحامي الرئيسي الذي يمثل كريغ رايت أن الحكم يمثل "نصراً هائلاً لفريقنا".

وتوفي ديفيد كليمان في أبريل-نيسان 2013 عن عمر ناهز 46 عاماً، وادعت عائلته بقيادة شقيقه إيرا كليمان، أن ديفيد كليمان ورايت كانا صديقين مقربين وتعاونا معا لإنشاء البتكوين في إطار عملية شراكة.

وكانت عملة البتكوين المعنية واحدة من أوائل العملات التي تم تعدينها، ولا يمكن التحكم فيها إلا من قبل الأشخاص أو الكيانات الذين شاركوا في العملة المشفرة منذ إنشائها، مثل ساتوشي ناكاموتو، مؤسس العملة المشفرة الغامض، والذي لا تزال هويته مجهولة.

وسيتطلع مجتمع العملات المشفرة الآن لمعرفة ما إذا كان كريغ رايت صادق في ادعاءاته بإثبات أنه مخترع البتكوين. سيؤدي القيام بذلك إلى إضفاء مصداقية على ادعاء رايت، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2016، بأنه ناكاموتو.

كانت القضية التي تمت محاكمتها في محكمة اتحادية في ميامي تقنية للغاية، حيث استمع المحلفون إلى تفسيرات الإجراءات المعقدة للعملات المشفرة بالإضافة إلى الأصول الغامضة لكيفية ظهور عملة البتكوين.

واستغرق المحلفون أسبوعاً كاملاً قبل المداولات وطرحوا أسئلة عدة على المحامين من كلا الجانبين وكذلك القاضي حول كيفية عمل العملات المشفرة إضافة إلى علاقة العمل بين الرجلين. وفي مرحلة ما، أشار المحلفون للقاضي إلى أنهم وصلوا إلى طريق مسدود.

لطالما كانت أصول البتكوين غامضة إلى حد ما، ولهذا السبب استقطبت هذه التجربة الكثير من الاهتمام. ففي أكتوبر-تشرين الأول 2008 أثناء ذروة الأزمة المالية، نشر شخص أو مجموعة من الأشخاص باسم "ساتوشي ناكاموتو" ورقة تضع إطاراً لعملة رقمية لا ترتبط بأي سلطة قانونية أو سيادية وقد بدأ التنقيب عن العملة، والذي يتضمن أجهزة الكمبيوتر في حل المعادلات الرياضية، بعد بضعة أشهر. واسم ناكاموتو، المترجم تقريبا من اليابانية ليعني "في المنتصف" لم يتم اعتباره الاسم الحقيقي لمخترع أو منشئ البتكوين.

قوبل ادعاء رايت بأنه ناكاموتو بالتشكيك من جانب جزء كبير من مجتمع العملات المشفرة. نظرا لهيكلها، فإن جميع معاملات البتكوين عامة و1.1 مليون من البتكوين المعنية ظلت كما هي منذ إنشائها. وقد دعا أعضاء مجتمع البتكوين كريغ رايت بانتظام إلى نقل جزء بسيط من العملات المعدنية إلى حساب منفصل من أجل إثبات الملكية وإثبات أنه حقا ثري كما يدعي.

خلال المحاكمة، أدلى كل من رايت وخبراء آخرين في مجال العملات المشفرة بشهادتهم تحت القسم على أن رايت يمتلك عملة البتكوين "المعنية" وقال رايت إنه سيثبت ملكيته إذا فاز في المحاكمة. وقال محامو رايت مرارا وتكرارا أن ديفيد كليمان وكريغ رايت كانا صديقين وتعاونا في العمل معا، لكن شراكتهما لا علاقة لها بإنشاء البتكوين أو التشغيل المبكر.

وأوضح كريغ رايت أنه يخطط للتبرع بالكثير من ثروة البتكوين للأعمال الخيرية في حال فوزه بالمحاكمة، وهو ما أكده محاميه ريفيرو خلال مقابلة حيث كشف عن خطط رايت للتبرع بالكثير من ثروته من البتكوين.