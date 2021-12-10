"تبا له".. هكذا أعرب دونالد ترامب عن استياءه من نتنياهو

أعرب الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب عن استياءه، من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قائلا إنه لم يكلمه منذ أن هنأ رئيس حزب الليكود السابق، الفائز بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية الديمقراطي جو بايدن.

وخلال مقابلة مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد أجريت بين شهري أبريل نيسان ويوليو تموز في فلوريدا، أجاب ترامب بشأن علاقته مع نتنياهو بالقول: "تبا له، لم أكلمه منذ أن هنأ بايدن بالفوز بالانتخابات". واعتبر ترامب أن نتنياهو اقترف بذلك خطأ جسيما.

وقال ترامب معربا عن غضبه من نتنياهو: "لم يقدم أحد أكثر مما فعلت أنا مع بيبي (نتنياهو)"، وكان ترامب يشير في ذلك إلى اعترافه بضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قائلا إنه أراد دعم نتنياهو في انتخابات سنة 2019.

وتابع ترامب القول: "لكنني أحب الوفاء (في إشارة إلى نتنياهو). كان أول شخص هنأ بايدن، ولم يفعل ذلك فحسب، بل سجل التهنئة على شريط مصور، وتحدث عن صداقته الكبيرة والكبيرة جدا مع بايدن، إنهما ليسا صديقين. كان بإمكانه أن يلتزم الصمت. لقد ارتكب خطأ جسيما".

وتحدث ترامب في السياق ذاته عما فعله لأجل إسرائيل، مثنيا عن تدخله لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. وجاء الكشف عن هذه المعلومات في كتاب الصحفي باراك رافيد، الصادر تحت عنوان: "سلام ترامب: اتفاقات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط"، الذي نشر يوم الاحد في الدولة العبرية.