شاهد: ولادة عجل من عجول البحر وسط حوض في حديقة هولندية

رحبت حديقة حيوانات روايال برغر الهولندية في أرهايم، بميلاد عجل بحر من غرب الهند وسط حوض من أحواض الحديقة، ويعد المولود الجديد من بين 39 عجلا فقط موجودين حاليا في كامل أوروبا، حيث توجد تسع حدائق لا غير تعد موطنا لعجول البحر. هذه الثديات البحرية الكبيرة، يشار إليها أحيانا باسم "أبقار البحر". وتعد تربية هذه الحيوانات مكلفا جدا، إذ يتناول الواحد منها يوميا حوالي 70 كيلوغراما من الخضار، خاصة البرسيم والسبانخ والخس والسلق واللفت والبروكولي.
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