شاهد: طريقة مبتكرة وصديقة للبيئة لقتل البعوض

طورت العالمة نوشين إمامي، في ستوكهولم طريقة مبتكرة لجذب وقتل البعوض، بتكلفة قليلة وصديقة للبيئة على عكس المبيدات الكيمائية.

وقامت العالمة بعزل جزيء من طفيلي الملاريا، ثم وضعه في عصير الشمندر المخلوط بمواد سامة للحشرات، وجذب الخليط البعوض الذي تناوله على الفور. وتقول إمامي: "بهذه الطريقة يمكننا قتل الآلاف من البعوض ويستغرق الأمر من مائة إلى ثلاثمائة دقيقة بعد استهلاك المحلول."

ويؤكد الطبيب ليش اجناتوفيتش، ورئيس شركة ملكيولر أن المبيدات الحشرية لا تقتل البعوض فحسب، بل تقتل أيضًا الحشرات الأخرى وأجزاء مختلفة من الكائنات الحية غير المرئية، إضافة لذلك فهي تشكل خطورة على حياة الإنسان.

ليس كل البعوض ضارا للبشر، إذ هناك آلاف الأنواع، تنشر بضع مئات منها أمراضا خطيرة للإنسان والثدييات، كالملاريا وزيكا وحمى الضنك والشيكونغونيا. وتقدم باقي الأنواع فوائدا للنظام البيئي كما أنها تساعد في مجال الأبحاث الطبية.