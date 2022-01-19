فيديو من الجو للدمار في صنعاء جراء غارات نفذها التحالف بقيادة السعودية

أظهرت مقاطع مصوّرة من الجوّ، الدمار الذي ألحقته غاراتٌ جوية نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية ليل الإثنين الثلاثاء على منطقة تبدو سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين غداة اعتداء نفذوه على الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلنت الجماعة.

وبينّت المقاطع المصوّرة حشداً من المواطنين اليمنيين وهم يبحثون عن ناجين بين ركام المنازل المدمّرة، حيث قال الحوثيون إن الغارات أدت إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل، فيما أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن من بين القتلى خمسة مدنيين.

وواجهت الغارات السعودية ضد الحوثيين انتقادات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي جدد دعوته "لكل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد واشتداد النزاع"، على حد تعبير المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن يوم أمس الثلاثاء أنه "شنّ ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء"، وذلك غداة تبني الحوثيين لاعتداء بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف صهاريج محروقات قرب مطار أبو ظبي في المنطقة الصناعية الإثنين الماضي قُتل على إثره ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.

يذكر أن الإمارات تدعم "ألوية العمالقة" التي تأسّست في أواخر العام 2015 في منطقة الساحل الغربي باليمن، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل وقامت بدور قتالي فعال في مواجهة الحوثيين على طول شريط ساحلي يبلغ طوله 300 كيلومتر، من منطقة باب المندب حتى الحديدة على ساحل البحر الأحمر.