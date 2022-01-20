ديوكوفيتش يملك 80 بالمئة من أسهم شركة تعمل على إنتاج دواء لكوفيدـ19

قال مدير شركة دنماركية لإنتاج الأدوية إن بطل كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي طرد مؤخراً من أستراليا بسبب عدم حصوله على التطعيم، مشارك مؤسس في "كانتبيورس" للتكنولوجيا الحيوية، التي تعمل على توفير علاج لمرض كوفيدـ19.

وقال المدير إيفان لنكرفيتش إن البطل الرياضي انخرط في تأسيس الشركة المذكورة التي تم تأسيسها سنة 2020، وإن قانونها الأساسي الموضوع وفق سجلات المؤسسات الدنماركية يظهر أن ديوكوفيتش وزوجته يلينا ديوكوفيتش يملكان لوحدهما 80% من قيمة كنتبيورس، التي تشغل نحو عشرين شخصاً في الدنمارك وسلوفينيا وأستراليا والمملكة المتحدة.

ويقول لنكرفيتش إن الشركة تهدف إلى تطوير تكنولوجيا جديدة لمكافحة الفيروسات والجراثيم المقاومة، وإنه تقرر استعمال كوفيدـ19كواجهة، مبينا أنه إذا نجحت التجرية مع كوفيد، فإن الفيروسات الأخرى سيتم القضاء عليها.

وتتوقع الشركة أن تطلق تجارب سريرية في المملكة المتحدة الصيف المقبل. وكان ديوكوفيتش الذي أعفي من المشاركة في دورة أستراليا المفتوحة للتنس، حصل على إعفاء للمجيء إلى ملبورن للمشاركة في الدورة، رغم إجبارية تلقي التطعيم المضاعف لكي يدخل للتراب الأسترالي، ونهاية المطاف طرد من أستراليا يوم الأحد.