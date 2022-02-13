الشرطة الأسترالية تمهل المحتجين ضد اللقاحات حتى نهاية اليوم لمغادرة العاصمة كانبيرا

أمهلت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين حتى نهاية يوم الأحد لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كانبيرا، وذلك مع تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة العاصمة الأسترالية لرويترز إن عدة آلاف من المحتجين لم يبرحوا أماكنهم في أرض المعارض الرئيسية في كانبيرا بينما تجمع أقل من 100 متظاهر بالقرب من مبنى البرلمان الاتحادي. ولم يتم اعتقال أحد في كانبيرا يوم الأحد حتى الآن بعد اعتقال ثلاثة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة "يجب أن يغادروا اليوم". وامتنع عن الافصاح عن الإجراء الذي ستتخذه السلطات إذا رفض المتظاهرون الامتثال للمطالب.

وفي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، تجمع متظاهرون يعارضون التطعيم الإجباري ضد كوفيد-19 قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأسوة بمظاهرات شهدتها كندا، أغلق المحتجون عدة شوارع حول البرلمان بشاحناتهم أو حافلاتهم أو دراجاتهم النارية.

ولا تزال الاحتجاجات صغيرة نسبيا في البلدين اللذين يؤيد معظم سكانهما التطعيم.

سجلت أستراليا 22750 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الـ 24 الماضية بينما تضاعف تقريبا عدد الحالات الجديدة في نيوزيلندا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 810 حالات.