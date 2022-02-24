سجلت المملكة المتحدة الأربعاء عدة حوادث مرتبطة بالفيضانات والسيول جراء العاصفة فرانكلين. وفاض نهر سيفرن، الذي يمر عبر مدينتي ورسستر وبودلي الواقعتين بالقرب من برمنغهام وغمرت المياه كلتا المدينتين. أظهرت مقاطع الفيديو فندقاً في ورسستر تحت الماء جزئيًا. وفي بودلي، ركزت فرق الإنقاذ عملها في المناطق السكنية، وساعدوا السكان المحليين خارج منازلهم.
غمرت المياه حوالي 400 منزل في جميع أنحاء إنجلترا، وفقًا لوكالة البيئة. تأتي هذه الفيضانات في أعقاب عواصف متعددة تسببت في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة.
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