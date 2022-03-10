قرشي يمضي وقرشي يأتي.. أبو الحسن الهاشمي القرشي زعيما جديدا لداعش

أكد تنظيم داعش مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي وتعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفا له، بحسب بيان صدر الخميس.

وقال المتحدث باسم التنظيم في تسجيل صوتي "بايع أهل الحل والعقد من المجاهدين الشيخ المجاهد الجليل والسيف الثقيل أبا الحسن الهاشمي القرشي حفظه الله أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين".

وأكد داعش مقتل زعيمه والمتحدث باسمه السابقين، موردا على لسان المتحدث باسمه الجديد أن "أبو ابراهيم الهاشمي القرشي والمتحدث الرسمي للدولة الاسلامية الشيخ المجاهر أبو حمزة القرشي تقبلهما الله".

وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 3 شباط/فبراير الماضي أن الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أميركية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها فصائل جهادية وأخرى من المعارضة المسلحة.

وأبو إبراهيم القرشي المتحدر من تلعفر الواقعة على مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل في العراق، كان قد تولى زعامة التنظيم في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد مقتل سلفه أبو بكر البغدادي في الشهر نفسه.

زعيم غير معروف

الزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف بقيادة أبو بكر البغدادي غير معروف نسبيا. ويتولى زمام القيادة في وقت أضعِفت الجماعة بسبب الهجمات المتتالية التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لإحباط عودة الجهاديين.

وهزمت قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد ويدعمها التحالف الدولي، تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا العام 2019 بطرده من آخر معاقله في الباغوز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد.

لكن التنظيم المتطرف "يحافظ على وجود سري إلى حد كبير في العراق وسوريا ويقود تمردا على جانبي الحدود بين البلدين"، وفق تقرير للأمم المتحدة نُشر العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، يتبع التنظيم الجهادي في هذين البلدين "ما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط".

وبحسب هذا التقرير، يتبع التنظيم الجهادي في هذين البلدين "ما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط".