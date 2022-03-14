خلال زيارة إلى مخيم بورنارا المكتظ.. الرئيس القبرصي يعد المهاجرين باتخاذ قرارات حاسمة لمساعدتهم

خلال زيارة قام بها إلى مخيم استقبال المهاجرين في بورنارا، أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن "الوضع مأساوي لكل من الضيوف وللبلاد التي تواجه موجات كبيرة من أعداد طالبي اللجوء السياسي".

وبعد أن احتشد العشرات من اللاجئين في المكان، للقاء الرئيس ورفع معاناتهم، علت أصوات تنادي: "نحن نعاني، لا نستطيع النوم"، ليجيب الرئيس: "هذا هو سبب وجودي هنا، لأرى ما يمكنني أن أفعله من أجلكم. صدقوني لهذا السبب جئت إلى هنا".

ونوه أناستاسياديس في حديث مع اللاجئين، إلى شعوره بمعاناتهم وأنهم يمرون بأوقات صعبة للغاية، وشدد على أنه وبالرغم من أن قبرص هي دولة صغيرة إلا أنه سيتأكد من اتخاذ قرارات لمساعدتهم خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وبحسب آخر المعلومات يصل من 60 إلى 100 شخص إلى البلاد يوميا.

وعقب هذه الزيارة تقرر نقل جميع البالغين إضافة إلى 150 من القصَر من مركز بورنارا إلى مركز ليمنيس للإيواء في مينوجيا لتخفيف "الضغوط المفرطة" التي يواجهها المخيم.

وقال أناستاسياديس، من مخيم بورنارا المكتظ جدا، في كوكينوتريميثيا غير البعيدة عن العاصمة نيقوسيا: "من الأفضل التركيز على كيفية حل المشاكل وكيفية تعاملنا مع الأزمة التي نشأت نتيجة التدفقات، بدلاً من التركيز على الانتقادات". وتقول قبرص، إن لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي.