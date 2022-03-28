الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يدرس مسألة الحياد بعمق ومفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبول

تبدأ اليوم الإثنين، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، في إسطنبول التركية، بعد جولة أولى استضافتها تركيا سابقاً في أنطالياً، لم تؤدّ إلى تقدم كبير من شأنه أن ينهي الحرب التي بدأت منذ 33 يوماً.

وفيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلامية روسية مساء الأحد، إن كييف تدرس بعناية مسألة الحياد، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن ليس على العالم أن يقطع علاقاته بروسيا للمساعدة في إنهاء الحرب.

الموقف التركي يدعمه أيضاً الموقف الفرنسي، حيث حذر الرئيس إيمانويل ماكرون -الذي سيتصل بفلاديمير بوتين مرّة جديدة هذا الإثنين- من التصعيد في الكلام والأفعال، على نسق ما قام به الرئيس الأميركي، جو بايدن.

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها صدّت عدّة هجمات روسية في أنحاء مختلفة من البلاد، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن جيش موسكو لم يحرز تقدماً يذكر إلا في مدينة ماريوبول الجنوبية التي تخضع لحصار مطبق منذ بضعة أسابيع.