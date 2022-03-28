الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يدرس مسألة الحياد بعمق ومفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبول

الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يدرس مسألة الحياد بعمق ومفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبولمحادثة
تبدأ اليوم الإثنين، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، في إسطنبول التركية، بعد جولة أولى استضافتها تركيا سابقاً في أنطالياً، لم تؤدّ إلى تقدم كبير من شأنه أن ينهي الحرب التي بدأت منذ 33 يوماً.
وفيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلامية روسية مساء الأحد، إن كييف تدرس بعناية مسألة الحياد، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن ليس على العالم أن يقطع علاقاته بروسيا للمساعدة في إنهاء الحرب.
الموقف التركي يدعمه أيضاً الموقف الفرنسي، حيث حذر الرئيس إيمانويل ماكرون -الذي سيتصل بفلاديمير بوتين مرّة جديدة هذا الإثنين- من التصعيد في الكلام والأفعال، على نسق ما قام به الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها صدّت عدّة هجمات روسية في أنحاء مختلفة من البلاد، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن جيش موسكو لم يحرز تقدماً يذكر إلا في مدينة ماريوبول الجنوبية التي تخضع لحصار مطبق منذ بضعة أسابيع.
استئناف التعليم المدرسي في كييف
قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الأحد، عبر حسابه في تلغرام، إن المدارس في العاصمة ستستأنف التعليم عن بعد بدءاً من اليوم الإثنين، مضيفاً أن العملية الدراسية ستتكيّف مع الظروف الحالية.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف أطفال أوكرانيا هربوا من البلاد منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شباط/فبراير.
زيلينسكي: قضية حياد أوكرانيا تُدرس بعمق
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن قضية "حياد" أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، "تتم درسها بعمق".
وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تلغرام للإدارة الرئاسية الأوكرانية إن احد بنود المفاوضات يتناول "الضمانات الأمنية والحياد". وأضاف "نحن مستعدون للقبول به. هذا البند في المفاوضات (...) قيد النقاش، يتم درسه بعمق".
وتدارك "لكنني لا أريد ان يكون وثيقة على طريقة اتفاقات بودابست"، في إشارة إلى اتفاقات وقعتها روسيا العام 1994 تضمن وحدة أراضي وأمن ثلاث جمهوريات سوفياتية سابقة بينها أوكرانيا، في مقابل التخلي عن الأسلحة النووية الموروثة من الاتحاد السوفياتي.
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أوكرانيا: روسيا "تعبث" بتشرنوبيل
اتهمت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني روسيا الأحد بارتكاب أفعال "غير مسؤولة" حول محطة تشرنوبيل المحتلة لتوليد الكهرباء والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشعاعات عبر معظم أنحاء أوروبا، وحثت الأمم المتحدة على إيفاد بعثة لتقييم المخاطر.
وقالت فيريشتشوك إن القوات الروسية تعمل على "إضفاء طابع عسكري" على المنطقة المحظورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986.
وأضافت أن القوات الروسية تنقل كميات كبيرة من الأسلحة القديمة والتي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب في إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذي شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.
وتمنع القوات الروسية رجال الإطفاء من السيطرة على عدد كبير من الحرائق في المنطقة.
شولتس: ألمانيا تريد حماية نفسها من هجوم روسي محتمل
قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت متأخر من مساء يوم الأحد إن بلاده تبحث شراء نظام دفاع صاروخي لحمايتها من هجوم محتمل من روسيا.
ورداً على سؤال عما إذا كانت ألمانيا قد تشتري نظاماً دفاعياً مثل القبة الحديدية الإسرائيلية قال شولتس لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) "هذا بالتأكيد أحد الأمور التي نناقشها ولسبب وجيه".
ولم يحدد نوع النظام الدفاعي الذي قد تسعى برلين لشرائه.
ورداً على سؤال آخر عما إذا كانت ألمانيا تسعى للحصول على نظام دفاع صاروخي بمدى أطول مما لديها من بطاريات باتريوت قال شولتس "لابد أن ندرك أن لدينا جار مستعد لاستخدام العنف لفرض مصالحه".
وأكد المستشار أن ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا، حيث قال "نفعل كل ما بوسعنا، وهذا أمر منطقي، بما في ذلك تقديم الأسلحة".
بايدن يؤكد مجدداً أنه لم يدعُ إلى تغيير النظام في روسيا
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إنه لم يكن يدعو إلى تغيير النظام في روسيا عندما قال يوم السبت إن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". ورداً على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان يدعو لتغيير النظام في روسيا قال بايدن لدى مغادرته كنيسة في واشنطن بعد حضور قداس "لا".
المخابرات البريطانية: روسيا تواصل محاصرة سواحل أوكرانيا
قالت المخابرات العسكرية البريطانية الأحد إن روسيا تواصل فرض حصار على السواحل الأوكرانية على البحر الأسود مما يعزل أوكرانيا عملياً عن الملاحة الدولية. وأضافت وزارة الدفاع أن القوات البحرية الروسية تواصل أيضا تنفيذ ضربات صاروخية بين الحين والآخر على أهداف في أنحاء أوكرانيا.
وأضافت المخابرات أن روسيا لم تحرز تقدماً يذكر في الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مؤكدة على أن التقدم الوحيد أنجز في مدينة ماريوبول الجنوبية (بحر آزوف) حيث تستمر المعارك وتحاول موسكو السيطرة على المرفأ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 28, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/7lfm6YBINs
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RlINL4mY0l
إردوغان لوقف إطلاق النار
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بيان إنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأحد ضرورة وقف إطلاق النار وتحسين الظروف الإنسانية في أوكرانيا عقب الغزو الروسي. وأضاف المكتب في البيان الذي أعقب المكالمة "أشار أردوغان إلى أهمية وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام وتحسين الظروف الإنسانية في المنطقة".
وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على أن تكون الجولة المقبلة لمحادثات لجنة السلام بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الأحد إن تركيا تدرك مدى الثقة والمسؤولية عندما يتعلق الأمر بعقد المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول.
وأضاف أوغلو على تويتر "نأمل أن تسفر الاجتماعات عن وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى سلام".
وفي وقت سابق يوم الأحد، قال المفاوض الأوكراني ديفيد أرخاميا إن الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا ستعقد في تركيا بين 28 و30 مارس آذار.