الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يدرس مسألة الحياد بعمق ومفاوضات جديدة بين موسكو وكييف في إسطنبول

قالت المخابرات العسكرية البريطانية الأحد إن روسيا تواصل فرض حصار على السواحل الأوكرانية على البحر الأسود مما يعزل أوكرانيا عملياً عن الملاحة الدولية. وأضافت وزارة الدفاع أن القوات البحرية الروسية تواصل أيضا تنفيذ ضربات صاروخية بين الحين والآخر على أهداف في أنحاء أوكرانيا.

وأضافت المخابرات أن روسيا لم تحرز تقدماً يذكر في الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مؤكدة على أن التقدم الوحيد أنجز في مدينة ماريوبول الجنوبية (بحر آزوف) حيث تستمر المعارك وتحاول موسكو السيطرة على المرفأ.

