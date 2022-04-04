بوتين يعلق العمل بإجراءات مبسطة لتأشيرات السفر الممنوحة للبلدان الأوروبية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً الإثنين يعلّق بموجبه العمل بإجراءات مبسّطة للحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين والصحافيين من بلدان أوروبية تعدّ "غير ودّية"، وذلك ردّاً على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

واتُّخذ هذا القرار نظراً "إلى الحاجة إلى اعتماد تدابير عاجلة للردّ على الخطوات غير الودّية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".

ويعلّق هذا المرسوم العمل باتفاقيات كانت تسمح للمسؤولين والصحافيين من بلدان الاتحاد الأوروبي والنروج وآيسلاندا وسويسرا وليشتنشتاين بالحصول على تأشيرة سفر بطريقة سهلة وسريعة نسبيا. ومن شأن التدبير الجديد أن يطيل الإجراءات والمهل.

وطلب بوتين من وزارة الخارجية بمقتضى المرسوم حظر دخول البلد على الأجانب الذين ارتكبوا أفعالا "غير ودّية" تجاه روسيا.

وقد أعلنت موسكو في الأسابيع الأخيرة عن تدابير تحظر بموجبها على مسؤولين غربيين كبار دخول أراضيها، على غرار الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتأتي هذه التدابير ردّا على سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ شنّ هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وحظر الاتحاد الأوروبي من جانبه بثّ قناة "آر تي" وأخبار "سبوتنيك" اللتين تعتبران بمثابة الذراع الدعائية للكرملين.